رئيسة المفوضية الأوروبية تحذر تركيا من أي محاولة لـ"ترهيب" جيرانها

حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أنقرة من أي محاولة ل"ترهيب" جيرانها في إطار النزاع على موارد الغاز الذي تتواجه فيه تركيا مع اليونان في شرق المتوسط. وقالت فون دير لايين في كلمتها السنوية حول حال الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل "نعم، تقع تركيا في منطقة تشهد اضطرابات. نعم، هي تتلقى ملايين اللاجئين ندفع لها لاستقبالهم مساعدة مالية كبيرة. لكن لا شيء من ذلك يبرر محاولات ترهيب جيرانها".

كما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن أوروبا وضعت خطة واضحة المعالم لمحاربة العنصرية موضحة أن دول الاتحاد سوف " تعزّز قوانين المساواة ما بين الأعراق، من خلال استثمار ميزانية الاتحاد الأوروبي لمواجهة التمييز العنصرفي مجالات مثل التوظيف أو الإسكان أو الرعاية الصحية. سوف نصبح أكثر صرامة في إنفاذ التشريعات".

رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد ضرورة "مشاركة كل أوروبا" في مسألة الهجرة

كما دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي" إلى "تكثيف جهودها" بشأن قضية الهجرة، مؤكدة أن أوروبا بأكملها "يجب أن تقوم بحصتها من العمل" و"تتحرك موحدة" لحل مشكلة لاجئي مخيم موريا اليوناني الذي دمره حريق.

وقالت فون دير لاين في خطابها السنوي أمام البرلمان الأوروبي إن "صور مخيم موريا هو تذكير مؤلم بأن أوروبا يجب أن تتحرك موحدة". وأضافت "إذا كثفنا جهودنا (على المستوى الأوروبي)، فنتوقع من جميع الدول الأعضاء تكثيف جهودها أيضا". وشددت في خطابها عن حال الاتحاد الذي يتضمن برنامج عملها السنوي، على أن "الهجرة تمثل تحديا أوروبيا ويجب على أوروبا بأكملها أن تقوم بدورها".

واضافت "إن الاتحاد الأوروبي وضع لبنات أولى لطرح ميثاق جديد بشأن الهجرة الأسبوع المقبل مؤكدة أن دول الاتحاد ستتبنى نهجا أكثر إنسانية. مضيفة أن الدول التي تفي بواجباتها القانونية والأخلاقية أو المعرضة للخطر أكثر من غيرها ،سوف تحظى بتضامن الاتحاد الأوروبي بأكمله".

رئيسة المفوضية الاوروبية تحذر من أن أي "موقف قومي بشأن اللقاحات يهدد أرواحا بشرية"

حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين من أن أي "موقف قومي بشأن اللقاحات يهدد ارواحا بشرية فيما التعاون حولها ينقذ ارواحا" بينما المنافسة في العالم على أشدها لإيجاد لقاح لفيروس كورونا المستجد. وأكدت فون دير لاين أمام البرلمان الأوروبي "أمام الأزمة التي يشهدها العالم، يختار البعض الانطواء على الذات". واضافت أن "التوصل إلى لقاح لا يكفي. علينا العمل على حصول المواطنين الأوروبيين وفي كل أرجاء العالم عليه ولا يمكن لأحد منا أن يكون بأمان إذا لم يكن الجميع بأمان".

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى "اتحاد صحي أوروبي" موحد للتصدي إلى جائحة فيروس كورونا المستجد عوضاً عن مواجهة كل دولة من دول الاتحاد لكوفيد-19 باستراتيجية منفصلة.

وقالت فون دير لاين :"يجب أن نتأكد من أن برنامجنا الجديد "الاتحاد الأوروبي للصحة" سيصمد أمام اختبار الزمن... سننشئ وكالة للبحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم على المستوى الأوروبي، كما هو الحال في الولايات المتحدة".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: " يريد العالم الخروج من الهالة التي أحدثها كورونا، و من الوضع الهش الذي تسبب فيه، إلى جانب حالة عدم اليقين التي استوطنت. الناس مستعدون لتغيير الوضع القائم، وللمضي قدما. هذا الوقت المناسب لاوروبا لقيادة الطريق من أجل الوصول إلى عالم أكثر حيوية".

رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد أنه من "المستحيل" تعديل اتفاق بريكست بشكل أحادي

من جانب آخر، حذرت رئيسة المفوضية ألأوروبية أورسولا فون دير لاين من أن الاتفاق الذي يكرس خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الموقع في كانون الثاني/يناير الماضي، لا يمكن تعديله من جانب واحد. وقالت فون دير لاين إنه "من المستحيل تعديله بشكل أحادي أو تجاهله أو التوقف عن تطبيق بنوده. إنها مسألة قانون وثقة وحسن نية".