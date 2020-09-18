جزار يطمح أن تعترف اليونسكو بـ "فن" الجزارة الفرنسي

يحاول فيكتور دوماس وهو جزار مبتدئ منذ العام الماضي إقرار اليونسكو بفن الجزارة الفرنسية والذي يعتبره مميزا في أسلوب التقطيع بشكل خاص.

بدأ المشروع عندما شارك دوماس في بطولة العالم للجزارة عام 2018، في أيرلندا.

ويعمل دوماس بمساعدة اتحاد الجزارة الفرنسي على إعداد ملف ليتقدم به لدائرة التراث العالمي لليونسكو، سيعتمد على 6 مراحل يتجول خلالها في فرنسا لتقديم جوانب مختلفة من المهنة والتواصل مع العديد من الفاعلين في قطاع الجزارة وذلك لإبراز المنتجات ذات الجودة العالية وعلى الطراز الفرنسي.

ويقول دوماس البالغ 21 عاما: " إن مهنة الجزار غالبًا ما تحمل صورة نمطية سيئة. بينما نحن، كجزارين حرفيين، نسعى إلى جودة اللحوم من خلال رعاية الحيوانات. فالحيوان الذي يتم الاعتناء به يقدم لحومًا بجودة أعلى."