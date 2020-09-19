بولندي يتسلّق أعلى ناطحة سحاب في باريس من دون "وقاية" والشرطة توقفه

أوقف رجل بعد تسلّقه برج مونبارناس، أعلى ناطحة سحاب في مدينة باريس، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة.

وأوقف الرجل قرابة الثامنة مساء أمس الجمعة على قمّة البرج البالغ ارتفاعه 209 أمتار والذي تسلّقه من دون أيّ معدّات وقائية، بحسب المصدر عينه.

وهو انطلق في مغامرته هذه مع حلول المساء وأوفد عناصر من الشرطة إلى الموقع حيث نفذوا عملية نزول بالحبال لتوقيفه فيما كان قد قطع نصف المسار.

والرجل الذي لم يُكشف عن هويته هو بولندي قدّم نفسه على أنه سائح، بحسب مصدر من الشرطة.