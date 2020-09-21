مفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية: على اللاجئين الذين لا يحق لهم البقاء داخل أوروبا المغادرة

بعد مرور أكثر من 10 أيام على حريق مخيم موريا الواقع في جزيرة ليسبوس اليونانية، يزداد الوضع سوءًا بالنسبة للاجئين في جزيرة ليسبوس حيث لا يزال آلاف المهاجرين بدون مأوى يستقبلهم. هذه المأساة تعتبر هي جرس إنذار لحالة الهجرة في أوروبا حيث من المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية استراتيجيتها الجديدة في مسألة الهجرة خلال الأيام المقبلة.

"مشاركة كل أوروبا" في مسألة الهجرة

في خطابها السنوي أمام البرلمان الأوروبي الاسبوع الماضي ، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي" إلى "تكثيف جهودها" بشأن قضية الهجرة، مؤكدة أن أوروبا بأكملها "يجب أن تقوم بحصتها من العمل" و"تتحرك موحدة" لحل مشكلة لاجئي مخيم موريا اليوناني الذي دمره حريق. وأضافت إن "صور مخيم موريا هي تذكير مؤلم بأن أوروبا يجب أن تتحرك موحدة". وأضافت "إذا كثفنا جهودنا على المستوى الأوروبي، فنتوقع من جميع الدول الأعضاء تكثيف جهودها أيضا". وشددت على أن "الهجرة تمثل تحديا أوروبيا ويجب على أوروبا بأكملها أن تقوم بدورها" مؤكدة في الوقت نفسه على أن "الاتحاد الأوروبي وضع لبنات أولى لطرح ميثاق جديد بشأن الهجرة.. مؤكدة أن دول الاتحاد ستتبنى نهجا أكثر إنسانية. وأن الدول التي تفي بواجباتها القانونية والأخلاقية أو المعرضة للخطر أكثر من غيرها ،سوف تحظى بتضامن الاتحاد الأوروبي بأكمله".

مفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية إيلفا يوهانسون يورونيوز

مراسلة يورونيوز، شونا موراي التقت مفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية إيلفا يوهانسون وسألتها عن الآليات التي ستتبعها أوروبا حيال مواجهة أزمة الهجرة واللاجئين على حد سواء.

يورونيوز، شونا موراي: ما هي الاستراتيجية التي سيعتمدها الاتحاد الاوروبي من أجل إصدار ميثاق أوروبي لمسالة اللاجئين؟

مفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية إيلفا يوهانسون:

"أعتقد أنه من الواضح للجميع أن المهاجرين يدفعون ثمناً باهظاً وبشكل يومي، نظرا لعدم وجود سياسة أوروبية مشتركة في هذا المجال. ولكن الثقة بين الدول الأعضاء تتأثر أيضًا بهذا الافتقار إلى وجود سياسة مشتركة، و يحذوني أمل كبير فعلا أن سوف يغير الاقتراح ذلك ".

يورونيوز، شونا موراي: لكن بناء الإجماع مهمة صعبة في سياسة الهجرة حيث تعارض دول مثل بولندا والمجر اتفاقية ملزمة بشكل مفرط.

مفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية إيلفا يوهانسون:

"الجميع يعرف أن المهمة صعبة. بصراحة لا أعتقد أنه سيكون هناك الكثير من القبول عند تقديم مقترحاتي. لكنني أعتقد أنه سيكون هناك نوع من التفهم للطروحات التي سنقدمها على اعتبار أننا نقدم طرحا متوازنا بين التضامن مع المهاجرين وطالبي اللجوء من جهة وبين مواقف الدول الأعضاء أيضا من جهة أخرى . لكننا أيضًا واضحون جدًا أن أولئك الذين لا يحق لهم البقاء داخل دول الاتحاد عليهم ان يعودوا من حيث أتوا ".

يورونيوز، شونا موراي: مع هذه المقترحات الجديدة تأتي مسألة تةزيع الحصص المحتملة للاجئين.

مفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية إيلفا يوهانسون:

"من الواضح أن الاعتماد على التضامن وحده لا يكفي. نحن بحاجة إلى نظام حقيقي.. إلى نظام يمكنه التعامل مع الضغط الذي يمارس على بعض الدول الأعضاء بشأن استقبال اللاجئين"

يورونيوز، شونا موراي: تتمثل إحدى التحديات التي يجابهها ميثاق الهجرة الجديد في اختفاء مخيمات تماما كما سيكون عليه الحال مع مخيم موريا

مفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية إيلفا يوهانسون:

"نعم لن يكون هناك المزيد من مخيمات على شاكلة موريا. من الواضح أن مخيم موريا يعدّ نتيجة متسلسلة لعدم وجود سياسة مشتركة للجوء والهجرة."

يورونيوز، شونا موراي: لكن المناقشات مع المؤسسات الاوروبية يبدو أنها ستكون معقدة. في البرلمان الأوروبي ، أدلى بعض النواب بتصريحات مهينة تجاه الهجرة والمهاجرين

مفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية إيلفا يوهانسون:

"أولاً وقبل كل شيء ، لقد منحنا مساحة كبيرة جدًا لهذه الأصوات اليمينية المتطرفة في النقاش حول مسائل تتعلق باللجوء والهجرة. أعتقد أننا بحاجة اليوم إلى التركيز على كيفية إدارة الهجرة بطريقة منظمة وأعتقد أن هذا ما ينتظره منا المواطنون الأوروبيون منا. المهاجرون هم بشر أولاً وقبل كل شيء ، هم رجال ونساء وفتيان وبنات. لديهم آراء مختلفة وتجارب متباينة ولكن قبل كل شيء، يجب معاملتهم كبشر ".