إردوغان ينتقد الأمم المتحدة ويقول إنها فشلت في التعامل مع أزمة كورونا

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي دعا منذ فترة طويلة لإصلاح الأمم المتحدة، إن المنظمة العالمية فشلت في استجابتها لوباء فيروس كورونا.

وفي خطاب متلفز عقب اجتماع لمجلس الوزراء، قال إردوغان إن الأمم المتحدة تأخرت في "قبول وجود" الوباء وفشلت في "جعل وجودها ملموسًا" للدول التي تحتاج إلى المساعدة لمكافحة تفشي العدوى.

وأضاف إردوغان "الأمم المتحدة، التي فشلت في حل الأزمات من سوريا إلى اليمن، وكذلك البت في التطورات التي تشهدها المناطق الهشة في إفريقيا وأمريكا الجنوبية، قد أخفقت أيضًا خلال الوباء".

وتأتي تصريحات الرئيس التركي في الوقت الذي يحيي فيه زعماء العالم الذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.