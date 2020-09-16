كوفيد-19: الهند تصبح ثاني دولة تتخطى حاجز الخمسة ملايين إصابة

تخطّى عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد في الهند الأربعاء خمسة ملايين مصاب، بحسب بيانات نشرتها وزارة الصحّة وأظهرت أن الوباء يتفشّى بوتيرة غير مسبوقة في البلاد.

وارتفع عدد الإصابات بالفيروس الفتّاك في الهند بمقدار مليون إصابة في غضون 11 يوماً فقط، في زيادة قياسية عالمية، لتبلغ الحصيلة الإجمالية 5.02 مليون إصابة.

والهند هي ثاني دولة في العالم من حيث أعداد المصابين بالفيروس بعد الولايات المتّحدة التي سجّلت لغاية اليوم 6.59 مليون إصابة.

الأمم المتحدة

وأعلن الرئيس الجديد للجمعية العامة للأمم المتّحدة التركي فولكان بوزكير الثلاثاء أنّه يعتزم دعوة قادة دول العالم للحضور إلى نيويورك للمشاركة في قمّة حول جائحة كوفيد-19، في مبادرة لقيت بحسب مصادر دبلوماسية اعتراضات من دول عدّة.

وقال الوزير التركي السابق خلال مؤتمر صحافي إنّ هذه الجلسة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتّحدة يفترض أن تُعقد "في الأسبوع الأول من تشرين الثاني/نوفمبر".

لكنّ مصادر دبلوماسية أفادت أنّ دولاً عديدة اعترضت على هذا التاريخ، معتبرة أنّه من المبكر لأوانه دعوة قادة العالم للحضور إلى نيويورك في وقت لا تزال فيه الدول أجمع، وفي مقدّمها الولايات المتّحدة، تعاني من تفشّي الوباء من دون أي قدرة على السيطرة عليه.

ووفقاً للمصادر الدبلوماسية نفسها فإنّ الأطراف المعنية تتفاوض حالياً على أن يكون موعد هذه القمة الاستثنائية في الأسبوع الأول من كانون الأول/ديسمبر.

ويطالب بوزكير بأن تستأنف الأمم المتحدة اجتماعاتها الحضورية في أقرب وقت ممكن، علماً بأنّ هذه الاجتماعات تعقد عبر الفيديو منذ آذار/مارس بسبب وباء كوفيد-19.

وقال الدبلوماسي التركي إنّ هذه القمة حول الجائحة تأخّرت كثيراً وكان ينبغي أن تعقد "منذ حزيران/يونيو".