الفيفا: النيابة العامة السويسرية تطالب بحبس ناصر الخليفي 28 شهرا

طالبت النيابة العامة السويسرية الثلاثاء بالحبس 28 شهرا للقطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ومجموعة "بي إن سبورت" الإعلامية، وثلاث سنوات للامين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالك في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.

وهذه هي أول مطالبة بالسجن على الأراضي الأوروبية في الفضائح المتعددة التي هزت كرة القدم العالمية عام 2015، بعد إدانة العديد من المسؤولين السابقين في أميركا الجنوبية وفي الولايات المتحدة.