شاهد: روبوت لإجراء اختبارات كورونا.. أقل وقتاً وألماً

تمكنت شركة في سنغافورة من ابتكار روبوت خاص لإجراء اختبارات الكشف الخاصة بفيروس كورونا.

وبحسب مبتكري "سواب بوت" فإن هذا الروبوت يتميز عن غيره من الأجهزة المستخدمة للاختبارات بأن الشخص الخاضع للاختبار يتحكم تماما بعملية المسح التي تجرى له.

ويشبه الجهاز إلى حد ما في تصميمه أجهزة فحص العين، حيث يضع الشخص ذقنه في المكان المخصص، ثم يضغط بنفسه على زر "ابدأ" ليتم إدخال عود قطني خاص بالمسح في فتحة أنفه لأخذ العينة، حيث يدخل بمقدار 10 سم، ويستمر العود بالدوران لبضع ثوان لجمع العينة، وعندما يشعل الضوء الأخضر فهذا يعني أن عملية المسح تمت بنجاح وهو ما يستغرق نحو 20 ثانية على الأكثر، وهذا أسرع من عملية المسح اليدوية المتعارف عليها، والتي قد تستمر ضعف هذه المدة.

الدكتورة رينا دارماويان الاستشارية في جراحة الرأس والرقبة قالت إن هذا الجهاز يقلل من اختلاط العاملين في مجال الرعاية الصحية بالمرضى، الذين قد تكون نتيجتهم إيجابية.

ويمكن لهذه الروبوتات بالعمل لـ 24 ساعة متواصلة، وبهذا فإنها تساعد على سرعة إجراء الفحوصات في الأماكن المزدحمة، كمساكن الطلاب، أو المسافرين في المطارات ومحطات القطارات.

ولا يزال هذا الروبوت تحت الاختبار، حيث خضع لتجربته نحو 85 مشاركا حتى الآن، أبلغوا جميعا عن كمية ألم متساوية تقريبا عند إجرائهم الفحص، وهي كمية تقل عن الفحوصات اليدوية.

وتقدم الفريق المشرف على هذا الروبوت من مستشفى سنغافورة العام، والمركز الوطني للسرطان، وشركة الروبوتات الطبية "بيبوت سورجيكال" ببراءة اختراع لهذا الروبوت، ومن المفترض أن يتم نشر نحو 50 جهازا في سنغافورة والمنطقة حتى نهاية العام.