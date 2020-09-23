نواب البرلمان الأوروبي يطالبون بكشف مضامين العقود المبرمة بين المفوضية ومختبرات إنتاج لقاحات كورونا

يعتبر تطوير ونشر لقاح فعال وآمن ضد كوفيد-19 هو الحل الناجع للقضاء على الوباء ، ولهذه الغاية ، قدمت المفوضية الأوروبية إستراتيجية أوروبية بشأن لقاحات كوفيد-19. هذه الاستراتيجية تمت مناقشة بعض مضامينها في جلسة بالبرلمان الأوروبي ببروكسل يوم أمس الثلاثاء. فقد ناقش أعضاء البرلمان الأوروبي مع ممثلين عن صناعة الأدوية والبحوث والمجتمع المدني كيفية ضمان الإمداد السريع والآمن للقاحات.

في جلسة الاستماع العامة يوم الثلاثاء ، نوقشت الاستراتيجيات العملية لتسهيل الوصول إلى اللقاحات بحضور أعضاء البرلمان الأوروبي من لجنة البيئة والصحة العامة وسلامة الأغذية وكذلك لجنة الصناعة والبحوث والطاقة فضلا عن ممثلين لشركات الأدوية ومنظمات المجتمع المدني وآخرين عن وكالة الأدوية الأوروبية. سلط أعضاء البرلمان الأوروبي الضوء على التحدي المتمثل في ضمان توفر اللقاحات في أقرب وقت ممكن من خلال توفير الإمدادات في مجالات تحصين مواطني دول الاتحاد الأوروبي بشكل خاص.

قال رئيس لجنة البيئة والصحة العامة وسلامة الأغذية ، باسكال كانفين: "لدينا اليوم القليل جدًا من المعلومات حول محتوى العقود الموقعة بين المفوضية الأوروبية ومختبرات معينة" مضيفا " أردنا الحصول على مزيد من المعلومات حول حالة البحث والالتزامات التي تعهدت بها المختبرات وما إذا كانت ستتمكن من الوفاء بها" موضحا في الوقت نفسه "لا نعرف عدد العقود التي أبرمت مع المفوضية الأوروبية.. دعوني أقول إن ثمة عدم شفافية بشان تلك العقود "

من جهته قال رئيس لجنة الصناعة والبحوث والطاقة ، كريستيان بويوي: "` يجب أن يكون اللقاح الجيد فعالاً وآمنًا وميسور التكلفة ومتوافرا في السوق باوروبا.. نعلم جميعًا أن تطوير لقاح عملية معقدة للغاية وتستغرق وقتًا، فقد بذل الاتحاد الأوروبي الكثير من الجهد وصرف المال لتسريع فرص إتاحة اللقاح وضمان الإمدادات الكافية لدوله الأعضاء".

خلال جلسة المناقشة، أكد ممثلون عن شركة الأدوية الفرنسية “سانوفي وشركة التكنولوجيا الحيوية غير المدرجة كوريفاك التي تعمل على لقاح فيروس كورونا التزامهم بإنتاج مليار جرعة بحلول عام 2021 بالإضافة إلى أهمية وضع السلامة أولاً. كما أكدت وكالة الأدوية الأوروبية أنه لا يوجد لقاح فعال وآمن بنسبة 100٪ ، ولكن لن تتم الموافقة على اللقاحات إلا عندما تفوق الفوائد المخاطر.

وقد دافعت شركة كوريفاك والمنظمة غير الحكومية : "لقاحات أوروبا" عن مخاطر الآثار الجانبية ، وضرورة كشفها للرأي العام، كما هو الحال في الولايات المتحدة ، وهي وجهة نظر يعارضها بعض أعضاء البرلمان الأوروبي.

كما أشار ممثل "لقاحات أوروبا" إلى أن هناك حاجة إلى ثمانية مليارات جرعة لتحصين 50٪ من سكان العالم ، بينما تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية العالمية خمسة مليارات جرعة.

وشكّك أعضاء البرلمان الأوروبي أيضًا في الأساس المنطقي لسرية العقود الموقعة بين المفوضية الأوروبية وشركات الأدوية ، وحذروا من العراقيل المحتملة في إنتاج اللقاحات في المستقبل. كما تساءل بعض أعضاء البرلمان الأوروبي عما إذا كانت الأطر القانونية الوطنية كافية لضمان تسويق هذا الإنتاج ، وكيفية التوفيق بين الملكية الفكرية والحاجة إلى توافر اللقاحات على نطاق واسع في المستقبل.