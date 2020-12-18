وزيرة بلجيكية تنشر بالخطأ أسعار لقاحات كوفيد-19

نشرت وزيرة الدولة البلجيكية لشؤون الميزانية وحماية المستهلك، إيفا دي بليكر، قائمة بأسعار اللقاحات التي اشتراها الاتحاد الأوروبي من الشركات التي تعاقد معها، مع تفاصيل دقيقة عن الجرعات والمبالغ التي تنفقها بلجيكا بشكل إجمالي على اللقاحات ضد كوفيد-19، وفقًا لموقع الأخبار البلجيكي HLN.

وحذفت الوزيرة التغريدة بعد ذلك.

وحسب القائمة التي أوردتها الوزيرة، فإن الاتحاد الأوروبي ينفق ما بين 1.78 يورو ونحو 14.71 يورو للجرعة الواحدة من أنواع عدة من اللقاحات التي أنتجتها شركات عدّة.

لقاح أسترازينيكا-أكسفورد: 1.78 يورو للجرعة

جونسون آند جونسون: 8.50 دولارا أمريكيا حوالى 6.95 يورو للجرعة

لقاح "سانوفي" و"جي أس كي": 7.56 يورو

لقاح فايزر-بيونتيك: 12 يورو

لقاح كيورفا: 10 يورو

لقاح موديرنا: نحو 14.71 يورو

وفي تغريدة أخرى قالت دي بليكر إن بلجيكا، ستشتري 33.5 مليون لقاح ضد كورونا بمبلغ إجمالي قدره 279 مليون يورو خلال العام الجاري .

والتزمت المفوضية الأوروبية السرية بشأن الإفصاح عن أسعار اللقاحات ضد كوفيد -19 ونشرت صحيفة واشنطن بوست تقريراً يشير إلى أن التكتل الأوروبي حصل على اللقاحات بأسعار أقل من تلك التي دفعتها الولايات المتحدة الأميركية.

من جانب آخر، دعا مسؤولون في منظمات المجتمع المدني وبعض أعضاء البرلمان الأوروبي والمدافعون عن الهيئات الصحية، المفوضية الأوروبية منذ شهورإلى الكشف عن تكاليف لقاحات كوفيد-19 بدافع أن الصفقات التي تشمل أموال دافعي الضرائب يجب أن تتمتع بقدر أكبر من الشفافية.

ووقعت المفوضية صفقات مع ستة منتجين لقاحات وأكملت محادثات مع منتج سابع يوم الخميس، كما ستقدم الدول طلباتها بشكل فردي لشراء اللقاحات. ووقعت المفوضية الأوروبية ستة عقود لطلبات مسبقة للقاحات مع شركة "أسترازينيكا" السويدية البريطانية وشركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية (400 مليون جرعة من كل من الشركتين) وتحالف شركتي "سانوفي" الفرنسية و"جي إس كيه" البريطانية (300 مليون جرعة) وتحالف "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية (300 مليون جرعة) ومختبر "كيورفاك" الألماني (405 مليون جرعة)، و شركة "موديرنا" الأمريكية للحصول على 160 مليون جرعة من لقاحها المضاد لكوفيد-19.