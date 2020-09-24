شاهد: خصوم الرئيس المكسيكي ينصبون الخيام في مكسيكو سيتي

أغلق معارضو الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يوم الثلاثاء شارعًا رئيسيًا في مدينة مكسيكو سيتي من خلال نصب الخيام، بعد أن مُنعوا من إقامة معسكر خارج مكتب الرئيس.

وحمل المتظاهرون دمى تصور لوبيز أوبرادور ولافتات كُتب عليها "اذهب لوبيز" و "لا للشيوعية".