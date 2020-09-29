شاهد: روبوت يمكنه إكمال 2000 اختبار كوفيد-19 في اليوم الواحد

تمكنت شركة للتكنولوجيا الحيوية في تايوان من تطوير روبوت خاص يملك ثلاثة أذرع ويمكنه إنهاء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد خلال دقائق.

وتقوم تقنية شركة TCI على الروبوت QVS-96 الذي يستخدم الأذرع الآلية للتعامل مع كميات كبيرة من العينات الموجودة في زجاجات صغيرة.

وعادة ما يتم التعامل مع تلك العينات من قبل فنيين مختبرات مدربين تدريباً جيداً مما يتطلب ما بين يوم أو يومين لإنهاء اختبار الـ PCR المعتاد.

وقال أرفين تشين، المشرف الرئيسي بشركة TCI "يمكن لهذا الجهاز إنهاء 96 اختباراً خلال الجولة الأولى من عمله في ثلاث ساعات ونصف. و96 نتيجة أخرى ما بين 60 إلى 70 دقيقة".

وبقدرته على الخروج بنتائج سريعة ودقيقة، يأمل القائمون على تطوير الروبوت أن يساهم في الحد من انتشار الفيروس والإبقاء على دوران عجلة اقتصاد الدول في آن واحد.

ويضيف تشين "مع نشر 100 روبوت في مطار جون كينيدي (في نيويورك) أو مطار سنغافورة، يمكن لهذه المطارات استئناف رحلاتها بالكامل والسماح للركاب بالسفر بأمان وإعادة اقتصاد البلاد".

ورحب لي تشيه-مينغ، الطبيب بمستشفى تشانغ شان في تايبيه بالروبوت الجديد، مؤكداً أن "هذه الآلة يمكن أن تقدم الكثير من المساعدة إذا أراد المرء إيجاد توازن بين مكافحة الأوبئة/الحجر الصحي والأنشطة الاقتصادية".

وأضاف "يمكنها زيادة التدفق البشري بكفاءة وإقامة أنشطة اقتصادية وفي الوقت نفسه مع منع انتشار الفيروس بكفاءة".

ويمكن للروبوت التفرقة بين الإصابة بكوفيد-19 والإنفلونزا الموسمية العادية وهو ما يعد غاية في الأهمية للحيلولة دون عزل مرضى لإصابتهم بنزلات برد معتادة وخاصة مع بدء فصل الشتاء، بحسب وصف لي.

وحتى الآن، يستخدم QVS-96 في عدد محدود من الوكالات الحكومية التايوانية ومركز تايوان لمكافحة الأمراض، وثلاث مستشفيات بوسط وشمال تايوان.