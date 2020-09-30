بلجيكا تسجل أكثر من عشرة آلاف وفاة بفيروس كورونا المستجد

تجاوزت بلجيكا، إحدى الدول الأوروبية الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد، الأربعاء عتبة العشرة آلاف وفاة بالوباء بحسب ما أعلن معهد الصحة العام "سيانسانو".

وأحصت هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 11,5 مليون نسمة أكثر من 10 آلاف وفاة أي بارتفاع 14 وفاة في الساعات الـ 24 الماضية وإجمالي 117,115 حالة إيجابية مقابل 115,353 قبل يوم بحسب الحصيلة اليومية للمعهد.

ويأتي ذلك مع استمرار انتشار الوباء في كل أنحاء العالم، خصوصا في أوروبا حيث ما زال الفيروس ينتشر بمعدلات مرتفعة، ما دفع السلطات إلى اتخاذ مزيد من التدابير.

وأسفر الوباء عن وفاة 1,005,981 شخصاً حول العالم منذ أواخر كانون الأول/ديسمبر، وفق حصيلة أعدتها فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الثلاثاء كما سجلت أكثر من 33,4 مليون إصابة رسمياً حول العالم.