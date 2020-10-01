Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد.. دمية يودا ترافق رجال الإطفاء في إخماد حرائق ولايات أمريكية

بقلم:  يورونيوز مع أ ب
euronews_icons_loading
extracted from video
extracted from video   -   حقوق النشر  AP Photo
حجم النص Aa Aa

قام طفل في الخامسة من عمره، من ولاية أوريغون بإهداء دمية يودا مدببة الأذنين، لفريق رجال الإطفاء في 12 من سبتمبر/ أيلول مرفقة برسالة: " هذه الدمية لك في حال شعرت بالوحدة".

ومنذ ذلك الوقت، رافقت الدمية فرق إطفاء مختلفة لإخماد أربع حرائق في ولايتين مختلفتين، كما تم اصطحاب الدمية في طائرة هليكوبتر. ويعمل رجال فريق الإطفاء على توثيق رحلات الدمية بالصور ونشرها فيما بعد بصفحة على الفيسبوك يتم متابعتها من قبل 30 ألف شخص.

viber