جوناس كوفمان.. الصوت الأوبرالي الأول في العالم يبدع في حفل "ليالي الصيف" في فيينا

أنغام صاخبة يتردد صداها من الحدائق الرائعة في أشهر المعالم السياحية في فيينا وأجملها، في قصر شونبرون.

وللمرة الأولى يشارك في حفل ليالي الصيف لهذا العام، الصوت الأوبرالي الأول في العالم جوناس كوفمان ويبدع كالعادة في سهرات كان الحب أبرز رسائلها.

تحت قيادة المايسترو والموسيقار الروسي فاليري جيرجيف، قدمت أوركسترا فيينا الفيلهارمونية عملا متكاملا، شمل الموسيقى الكلاسيكية والأفلام والباليه وإيقاعات فيينا.

"كنت سعيدًا جدا عندما وضعنا برنامج الحفل معا، عندما تنظر إلى ريتشارد فاغنر وكيف يمكنه التعبير عن قصة الحب الخالدة في أوبرا تريستان وإيزولت أو ريتشارد شتراوس في دير روزنكفالية. دانيال فروستشاوير العازف والموسيقي النمساوي

عندما يتعلق الأمر بالحب، يبدع المؤلفون ويعطون كل ما لديهم.

"الحب من أعظم الدوافع لتأليف المقطوعات الموسيقية. هذا هو الحال منذ قرون وحتى منذ آلاف السنين، وربما منذ ولادة ما يمكن أن نسميه الموسيقى. الموسيقى هي التعبير عن شيء ما، ونقل المشاعر. جوناس كوفمان التينور الألماني

نيسون دورما لـ لوتشيانو بافاروتي، أحد أشهر التينور في الأوبرا، والتي أخذت من الفصل الختامي في اوبرا بوتشيني "توراندو" هي لغز. حتى الشباب الذين يستمعون لهذه الأغنية وللمرة الأولى، يقولون: "هذا لا يصدق، لا يصدق".. لا يفهمون كلمة واحدة من النص ومع ذلك فهم يتحمسون على الفور، يقول جوناس كوفمار.

ويؤكد جيرجييف، أن جاكومو بوتشيني، ملحن الأوبرا الإيطالي الذي عاش في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين "كان يدرك تماما كيف يمكنه أن يجمع في دقيقة واحدة عملا جميلًا ولا يُنسى".

ويؤكد كوفمان أن جميع من يستمع إلى هذه المقطوعة الموسيقية، يصاب بالقشعريرة.

عادة يتوافد حوالي 100.000 شخص إلى القصر ولكن بسبب أزمة كورونا الحالية تم تقديم هذا الحفل بحضور عدد قليل من المحظوظين.

وبالنسبة لدانيال فروشاور، رئيس مجلس إدارة أوركسترا فيينا الفيلهارمونية، فإن "هذا الحفل هو بصيص أمل للمستقبل".

الحفل الذي يقدم ألحانا سعيدة، دعونا نشدد على أنه ثمين للغاية. فاليري جيرجيف المايسترو والموسيقار الروسي

"بئر فارغ من العواطف وهناك رغبة كبيرة حتى يمتلئ. وهذا هو السبب الرئيسي لتركيز الجميع والعمل من القلب وحتى على خشبة المسرح.