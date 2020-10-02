إجلاء حيتان من بحيرة في اسكتلندا لإجراء مناورات عسكرية

أجليت ثلاثة حيتان قارورية الأنف الخميس من بحيرة تقع قرب غلاسغو في غرب اسكتلندا ونقلت إلى البحر لحمايتها من مناورات عسكرية من المقرر أن تقام الأسبوع المقبل.

وأوضح فريق "بريتيش دايفرز مارين لايف رسكيو" للإنقاذ أنه استخدم 6 القوارب لنقل الحيتان "بلطف" من بحيرة لونغ التي تشكّل امتداداً فرعياً للبحر وتقع بالقرب من قاعدة فاسلاين البحرية، حيث يرسو أسطول الغواصات ذات الدفع النووي البريطاني.

ومن المعروف أن الحوت القاروري الأنف الذي يشبه دلفيناً كبيراً ذا رأس منتفخ، يبقى بعيداً من المياه الساحلية، ويفضّل المياه العميقة في غرب بريطانيا وفي أيرلندا.

وأوضحت مجموعة الإنقاذ أن أفرادها "شكّلوا حاجزاً مع القوارب لمنع الحيوانات من التقدّم في الاتجاه الخاطئ".

وجرى هذا الإجلاء قبل أيام من إقامة تدريبات عسكرية في منطقة جوينت واريور يشارك فيها الآلاف من جنود حلف شمال الأطلسي والجنود البريطانيين، إضافة إلى وحدات من دول أخرى.

وقال أعضاء الفريق الإنقاذي الذين تعاونوا مع أجهزة الدفاع المدني والسكان المحليين "لقد علمنا أخيراً أن من المقرر أن تبدأ مناورة عسكرية كبيرة الأسبوع المقبل، وبما أن الحيتان حساسة حيال الأصوات تحت الماء، فقد كنا قلقين في شأن تأثير المناورات عليها".

وأضافوا "اتخذنا بالتالي القرار بمحاولة جمع الحيتان باستخدام عدد من القوارب لإعادتها إلى البحر".