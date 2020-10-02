تأييد حكم بالسجن على قس تخفى بشخصية امرأة لترتيب عملية اغتصاب عشيقته السابقة

أيدت محكمة جنائية عليا في ألمانيا، إدانة قس سابق تظاهر بأنه امرأة، خلال محادثات على الانترنت، في محاولة منه للتخطيط لاعتداء جنسي على عشيقة سابقة.

وقد رفضت المحكمة في كارلسروه، اعتراض الرجل البالغ من العمر 61 عاما، بذريعة أنه كان هنالك أخطاء إجرائية في القضية التي أدين على خلفيتها عام 2016، في محكمة ولاية ستيندال، وأيدت المحكمة حكما بسجنه 3 سنوات.

وبحسب المحكمة، فإن القس الذي استخدم أحد مواقع التعارف والمواعدة، عام 2016، كان يبحث عن رجل ليلعب دور المغتَصِب.

وفي محادثة مع رجلين، قدم لهما القس عنوان عشيقته السابقة، ليزوراها ويقدمان على زيارتها واغتصابها في منزلها.

وبحسب المحكمة، فإن الضحية التي لم تكن تعرف شيئا عن هذه الخطة، تمكنت من منع تنفيذ المخطط بحقها في الحالتين.

ورفضت المحكمة تقديم المزيد من التفاصيل، إلا أن تقارير إعلامية أشارت إلى أن الضحية هي ابنة زميل سابق له، عمرها 30 عاما.

وتخفى القس في محادثاته على موقع التعارف تحت اسم "الأرنبة الشقراء"، وقد طالب من المتصلين به، اللذين اعتزما فعلا تنفيذ مطلبه بألا يترددا في حال قاومت محاولة الاغتصاب.

وأكد أحدهما أنه طُلب منه أن يبتعد في حال كانت والدة العشيقة في المنزل.

وبحسب ما روي، فإن الضحية تمكنت من صد الرجل الأول، أما الرجل الثاني، فشعر بأمر غريب، فحدثها بما دار بينهما "افتراضيا" على موقع التعارف، وأكدت له أنها لم تتواصل معه، فبادرا إلى الذهاب إلى مركز الشرطة والإبلاغ عما حدث.

ويخضع القس الذي كان في إجازة مرضية طويلة، لتحقيق تأديبي من جانب الكنيسة، كما لم يتم تحديد دوافعه لتنفيذ الجريمة.