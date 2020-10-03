مقتل 3 وفقدان أكثر من 20 بسبب العواصف القوية في إيطاليا وفرنسا

قال مسؤولون إيطاليون إن شخصاً قتل فيما فُقدَ 17 جراء عواصف قوية تجتاح شمالَ غربي البلاد، تسببت بفيضانات عنيفة ومفاجئة.

وكان المسؤولون في مقاطعة بييمونتي، التي تقع على الحدود الفرنسية الجنوبية الشرقية، أكدوا منذ صباح اليوم وفاة متطوع في عمليات الإنقاذ وفقدان 11 آخرين.

ووصف المسؤولون المنطقة قائلين إنها "مقطوعة عن العالم" بسبب شدّة العواصف.

وفي جنوب شرق فرنسا، قالت السلطات بمحافظة ألب-ماريتيم إنه تم العثور على جثتين ومازال البحث جارياً عن ثمانية أشخاص في عداد المفقودين.

ورفعت المحافظة الفرنسية درجة التأهب بها من البرتقالية إلى الحمراء صباح السبت بعد وصف إريك سيوتي النائب بالبرلمان عن المنطقة الوضع بـ"الكارثي".