830 ألف شخص تضرروا جراء الفيضانات المدمرة في السودان

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوشا" الخميس، إن "قرابة 830 ألف شخص" تضرروا جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات المدمرة في السودان، على الرغم من انخفاض مستوى النيل منذ عدة أيام.

بالإضافة إلى ذلك، قالت الأمم المتحدة إن الأمطار الغزيرة التي تجتاح البلاد منذ منتصف تموز/يوليو، تسببت بدمار 166 ألف منزل كليا أو جزئيا.

ويوجد أكثر من نصف المتضررين من الفيضانات والأمطار الغزيرة في خمس ولايات من أصل 18 ولاية في السودان، وهي الخرطوم وشمال دارفور وغرب دارفور والنيل الأزرق وسنار.

وذكر الدفاع المدني السوداني، أن 124 شخصًا قتلوا وأصيب 54 آخرون في الفيضانات والسيول.

وناشد السودان المجتمع الدولي منتصف أيلول/سبتمبر لتقديم مزيد من المساعدات للتعامل مع تداعيات الوضع التي أجبرت الخرطوم على إعلان حالة الطوارئ.

وقالت الأمم المتحدة إن الأمطار الغزيرة تزيد من مخاطر المرض وتعيق جهود احتواء وباء فيروس كورونا الجديد.