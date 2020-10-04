ما الذي سيحدث إذا انسحب مرشح من الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟

لم يسبق أن انسحب مرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية قبل خمسة أسابيع من موعد الاقتراع، لكن دخول دونالد ترامب المستشفى يثير تساؤلات حول هذا الاحتمال.

ينص الدستور على حالتين فقط يمكن فيهما استبدال الرئيس بنائبه في حال وفاته أو عجزه عن ممارسة سلطته. ويتناول التعديل العشرون وفاة الرئيس في الموعد المحدد لبدء ولايته (20 كانون الثاني/يناير)، فيكف يتناول التعديل الخامس والعشرون وفاة الرئيس أثناء ولايته؟

يمكن أن تحصل سيناريوهات أخرى في حال وفاة ترامب البالغ من العمر 74 عاما أو منافسه الديموقراطي جو بايدن 77 عاما قبل انتخابات 3 تشرين الثاني/نوفمبر.

تأجيل الانتخابات؟

سيكون ذلك سابقة في تاريخ الولايات المتحدة، وهو أمر مستبعد. حتى في خضم الحرب الأهلية عام 1864، جرت الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد.

طرح دونالد ترامب الفكرة نهاية تموز/يوليو، وأثار حينها ضجة واسعة. يحدد تاريخ الانتخابات بقانون فدرالي، ويمكن للكونغرس وحده اتخاذ خطوة بخصوصه.

الاتفاق على موعد جديد يعود إلى مجلس النواب الذي يضم أغلبية ديمقراطية، ومجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية.

وتعتبر كابري كافارو الأستاذة في الجامعة الأمريكية بواشنطن أنه "من غير المرجح أن تقبل أغلبية الديمقراطيين تأجيل الاقتراع" في وقت يتصدر بايدن استطلاعات الرأي على المستوى الوطني.

استبدال مرشح؟

يمكن للحزبين الديمقراطي والجمهوري استبدال مرشحيهما في حال عجز أحدهما عن الترشح، لكن ذلك يبدو أيضا مستبعدا مع اقتراب موعد الاقتراع.

يجب أن يختار المرشح الديمقراطي من طرف نحو 450 عضوا في لجنة وطنية للحزب. أما في حال الحزب الجمهوري، فهناك لجنة وطنية تضم 168 عضوا تختار مرشحا جديدا. ويمكن أن تجمع اللجنة مؤتمرها الوطني وتكلّف 2500 مندوب اختيار مرشح بديل.

وفي كلا الحالتين، يتم اختيار المرشح الجديد بأغلبية بسيطة. لكن ذلك يطرح مشكلة لوجستية، إذ جرى بالفعل طبع عشرات الملايين من بطاقات الاقتراع.

وشرحت كابري كافارو أنه "لا وقت كافيا لإعادة طبع بطاقات باسمي مايك بنس أو كاميلا هاريس" المرشحين لمنصب نائب الرئيس.

علاوة على ذلك صوت حتى الآن أكثر من 3,1 ملايين ناخب عبر البريد بسبب فيروس كورونا المستجد، وفق دراسة لجامعة فلوريدا. كذلك، جرى تجاوز الموعد الأقصى لتسمية مرشح في عدة ولايات.

ترك القرار للهيئة الناخبة؟

عند تصويت الأمريكيين لمرشح رئاسي، سيكون الفائز من ينال أغلبية أصوات 538 من كبار الناخبين الذين يشكلون هيئة ناخبة. ولا تظهر أسماء أعضاء الهيئة الناخبة، وأغلبهم نواب أو مسؤولون محليون في حزبهم، في بطاقات الاقتراع والسواد الأعظم منهم مجهول للرأي العام.

هناك في كل ولاية عدد من كبار الناخبين يساوي عدد ممثليها في مجلس النواب (يختلف حسب عدد السكان) ومجلس الشيوخ (اثنان من كل ولاية). ولكاليفورنيا 55 من كبار الناخبين، فيما يوجد 38 في تكساس، في حين يوجد ثلاثة ناخبين كبار فقط في الولايات الأقل كثافة سكانية على غرار ألاسكا وديلاوير وفيرمونت.

ويخضع تصويت كبار الناخبين لقوانين الولايات الأمريكية التي تعطي جميعها -باستثناء نبراسكا وماين- كل الأصوات للفائز في الاقتراع الشعبي.

لا يجبر الدستور كبار الناخبين على ذلك. لكن قالت المحكمة العليا في تموز/يوليو إن كبار الناخبين "غير النزيهين" يمكن أن يعاقبوا في حال لم يلتزموا خيار المواطنين. وتجتمع الهيئة الناخبة في 14 كانون الأول/ديسمبر لتحديد المرشح الفائز رسميا.

وفي 6 كانون الثاني/يناير 2021، عقب الاحصاء الرسمي للأصوات، يعلن الكونغرس رسميا اسم الرئيس الجديد الذي يؤدي القسم في 20 كانون الثاني/يناير.