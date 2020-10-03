إصابة ترامب بكورونا تضع الانتخابات الأمريكية في مهب الريح

أدى الكشف عن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا إلى خلق الكثير من الريبة والشكوك بشأن مصير الانتخابات الرئاسية الأمريكية والمقرر عقدها في الثالث من نوفمبر – تشرين الثاني المقبل.

ماذا لو لم يكن ترامب "جاهزاً" بعد 31 يوماً؟

دخول ترامب المستشفى ووضعه تحت الحجر الطبي سيؤثر بلا شك على حملته الانتخابية بشكل شخصي، ولكن ماذا لو تدهورت صحة الرئيس بحيث لا يتمكن من استكمال ترشحه عن الحزب الجمهوري؟

في تلك الحالة سيعود القرار إلى الحزب نفسه وليس الدستور أو الكونغرس أو إدارة ترامب، إذ سيتعين على ما يسمى باللجنة الوطنية للحزب والتي تضم 168 عضواً يمثلون جميع الولايات الأمريكية اختيار مرشح جديد.

وعلى الرغم من عدم إلزام أعضاء اللجنة بوجوب اختيار المرشح لمنصب نائب الرئيس ليصبح مرشح الحزب الرئاسي إلا أن اختياره قد يكون السبيل المنطقي في تلك الحالة.

مشاكل لوجستية

سيؤدي تعيين مرشح جديد إلى مجموعة من التعقيدات اللوجستية والقانونية وخاصة بعد انقضاء المواعيد النهائية لتسجيل أسماء المرشحين في بطاقات الاقتراع.

وتم بالفعل طباعة الملايين من بطاقات الاقتراع وأرسلت لمقرات الانتخاب بل وقام الكثير من الناخبين بالانتخاب وإعادة إرسالها بالبريد وهو ما سيجعل العدول عن كل تلك المراحل أمراً في غاية الصعوبة.

وبالتالي قد يبدو من المستحيل تغيير أسماء المرشحين بتلك البطاقات الآن إلا أن نظام الانتخابات الأمريكي المرن في بعض الأحيان والغامض في أحيان أخرى قد يعني أن أي مرشح بديل يختاره الحزب الديمقراطي أو الجمهوري قد يتم انتخابه باستخدام نفس البطاقات التي تحمل اسم المرشح السابق له.

إمكانية تأجيل الانتخابات

لم تشهد الولايات المتحدة الأمريكية في تاريخها تأجيل انتخابات رئاسية من قبل، إلا أن الأمر ليس مستبعداً في حال تدهورت صحة ترامب وخاصة بعد إلغاء عدد من التجمعات الخاصة بحملته الترويجية.

ومن الممكن أن تكون هناك تسويغات قانونية بسبب كوفيد-19 على أن قرار تأجيل الانتخابات إلى أعضاء الكونغرس الأمريكي ولكنهم ملزمون بتقديم موعد بديل على أن يكون قبل 20 يناير – كانون الثاني القادم وهو الموعد الذي تنتهي فيه ولاية ترامب الرئاسية بشكل رسمي.