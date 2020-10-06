الاتحاد الدولي لكرة القدم يعتزم فتح فرع في باريس مطلع العام 2021

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نه سيفتح فرعا في العاصمة الفرنسية باريس مطلع العام 2021، بعد التوصل إلى "اتفاق" مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وذكر الاتحاد الذي يتخذ من مدينة زوريخ السويسرية مقرا له، أن الأمر يتعلق بـتعزيز العلاقات مع فرنسا والفرنكوفونية، بالإضافة إلى اليونيسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة) والوكالة الفرنسية للتنمية، دون ذكر معلومات إضافية حول عدد الموظفين المعنيين ونشاطهم.

وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي إن هذه الخطوة ليست مقدمة، لعودة مقر الاتحاد الدولي إلى باريس مهد الاتحاد الدولي.

وفي لقاء الإثنين شارك فيه أيضا رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لوغريت، اتفق ماكرون ورئيس فيفا السويسري جاني إنفانتينو على مبدأ افتتاح فرع لفيفا في باريس مطلع 2021.

وتأسس الاتحاد الدولي عام 1904 عبر اتحادات فرنسا، بلجيكا، هولندا، إسبانيا، السويد، سويسرا والدنمارك لكرة القدم، وترأسه بين 1920 و1954 الأب الروحي لكأس العالم الفرنسي جول ريميه، علما بأن فيفا انتقلت إلى سويسرا في العام 1932.

ويتمتع الاتحاد الدولي لكرة القدم بمكانة جمعية غير ربحية، رغم وصول احتياطه إلى 2,74 مليار دولار أميركي بحسب تقريره السنوي الأخير، وهي مكانة أكثر ملاءمة من الشركات.

ويخضع الاتحاد للقضاء السويسري الذي فتح نحو عشرين تحقيقا جزائيا بحق مسؤولين كرويين، إثر فضيحة فساد 2015. وعزز البرلمان السويسري في 2015 مكافحة الفساد الخاص بنص أطلقت عليه وسائل الإعلام "قانون فيفا"، حيث كانت المنظمة العالمية في قلب المناقشات البرلمانية.