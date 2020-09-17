فيفا تعرض ترتيبا جديدا للمنتخبات الدولية والعربية

حافظ المنتخب البلجيكي على صدارة أحدث نسخة من التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس.

ومازال المنتخب البلجيكي في الصدارة برصيد 1773 نقطة، وجاء خلفه المنتخب الفرنسي برصيد 1744 نقطة ثم البرازيل برصيد 1712 نقطة، ثم المنتخب الإنجليزي برصيد 1664 نقطة.

وظلت المنتخبات العربية في مراكزها، حيث يتصدر المنتخب التونسي القائمة باحتلاله المركز الـ27 عالميا، ويأتي بعده المنتخب الجزائري في المركز 35 ثم المغرب في المركز 43.

واحتل المنتخب المصري المركز الرابع عربيا والـ 51 عالميا، ثم قطر في المركز الخامس عربيا والـ 55 عالميا، ثم منتخب المملكة العربية السعودية الذي جاء في المرتبة الـ 66 عالميا.

ويأتي المنتخب العراقي في المركز السابع عربيا والـ 70 عالميا، يليه المنتخب الإماراتي الذي احتل المرتبة الـ 71 عالميا، ثم المنتخب السوري الذي جاء في المركز 79 عالميا، ثم منتخب لبنان (المرتبة 90) عالميا.

وهذه هي المرة الأولى خلال الستة أشهر الأخيرة يصدر فيها التصنيف العالمي من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.