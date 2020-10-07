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الولايات المتحدة الأمريكية

غموض حول تنقلات ترامب داخل البيت الأبيض بعد خروجه من المستشفى

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بقلم:  يورونيوز
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شرفة البيت الأبيض
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شرفة البيت الأبيض   -   حقوق النشر  أ ب
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أكد متحدث باسم البيت الأبيض أن دونالد ترامب لم يحضر الثلاثاء إلى المكتب البيضاوي، مناقضا ما قاله أحد مستشاري الرئيس الأمريكي في وقت سابق. ويلقى سلوك ترامب غداة خروجه من المستشفى حيث تلقى العلاج لإصابته بوباء كوفيد-19، متابعة حثيثة في وقت تتزايد الإصابات بين العاملين في البيت الأبيض بمن فيهم الصحفيون.

وكتب المتحدث باسم الرئيس بين ويليامسون على تويتر "أراد الرئيس أن يكون في المكتب البيضاوي الثلاثاء لكنه لم يحضر إليه وعمل من مقر إقامته".

وكان مستشار الرئيس الاقتصادي لاري كادلو أكد في وقت سابق لشبكة "سي إن بي سي" أن ترامب "حضر إلى البيت الأبيض أمس (الثلاثاء) متخذا أقصى تدابير الحيطة بشأن كوفيد-19".

وأوضح البيت الابيض أن التحضيرات جارية للسماح للرئيس بالعودة إلى مكتبه خلال الأيام المقبلة. وقبيل مغادرته مستشفى والتر ريد العسكري الإثنين، أفاد أطباؤه أنه "لم يشف تماما بعد"، مؤكدين أنهم لن يطمئنوا إلى وضعه قبل مضي أسبوع.

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