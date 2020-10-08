مقتل أربعة على الأقل من لاجئي الروهينغا خلال اشتباكات في بنغلادش

أعلنت الشرطة في بنغلادش مقتل أربعة على الأقل وإصابة 20 آخرين خلال اشتباكات بين فصيلين إجرامييين في مخيم للاجئي الروهينغا أمس الثلاثاء.

وأوضحت الشرطة بأن الاشتباكات اندلعت إثر بدء إطلاق النار بين الفصيلين الساعين لفرض سيطرة كل منهما على المخيم بواسطة بنادق مصنعة محلياً.

وكان أعضاء أحد الفصيلين قد اتهم الفصيل الآخر بالتعاون مع الشرطة لإلقاء القبض على عدد من اللاجئين المتهمين بالانخراط في تجارة المخدرات.

وأضافت الشرطة أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية في المخيمات في المنطقة، حيث تم إيواء أكثر من 700 ألف لاجئي الروهينغا القادمين من ميانمار.

وبذلك يصل عدد اللاجئين من الروهينغا الذين قتلوا خلال اشتباكات مشابهة منذ عدة أيام بين الفصائل إلى سبعة.

ويقول مسؤولون في بنغلادش إن عددا من لاجئي الروهينغا في تلك المخيمات يتورطون في تجارة المخدرات والتهريب والسرقة وعمليات الاختطاف.

وفر مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا إلى بنغلادش بعد أن شن الجيش في ميانمار ذات الأغلبية البوذية حملة قمع ضدهم في أغسطس - آب عام 2017 رداً على هجوم شنه مسلحون مسلمون.