رولان غاروس: البولندية اليافعة شفيونتيك تتابع مغامرتها وتبلغ نهائي أول بطولة كبرى

واصلت البولندية اليافعة إيغا شفيونتيك مسلسل مفاجآتها بالوصول إلى نهائي بطولة رولان غاروس بعد بالتغلب على الأرجنتينية ناديا بودوروسكا بمجموعتين دون مقابل.

وبذلك تبلغ صاحبة الـ19 عاماً والمصنفة رقم 54 عالمياً أول نهائي لها في إحدى بطولات التنس الكبرى الأربع.

وأنهت شفيونتيك المباراة خلال 70 دقيقة فازت خلالهم بمجموعتين بنتيجة 6-2 و6-1 لتصبح ثاني بولندية تبلغ نهائي بطولة كبرى في العصر الحديث (1968) بعد أنييشكا رادفانسكا وصيفة ويمبلدون 2012 والثالثة في مجمل البطولات الكبرى بعد حلول يادفيغا يدرزيوفسكا وصيفة في رولان غاروس 1939.

وستواجه شيفونتيك الفائز من نزال الأمريكية صوفيا كينين (مضنفة رقم 6) والتشيكية بيترا كفيتوفا (مصنفة رقم 11).

وقالت شفيونتيك بعد فوزها "أنا متفاجئة جداً، لاني لم أكن اتوقع قبل البطولة أن ألعب بهذه الجودة. لكن اعتقدت دوماً أن أول نهائي لي في بطولة كبرى سيكون هنا في رولان غاروس بحال حدوثه...هذا حلم يتحقق".

ولا تزال شفيونتيك مستمرة أيضاً في زوجي السيدات مع زميلتها الأمريكية نيكول ميليكار حيث تخوضان الجمعة نصف النهائي.