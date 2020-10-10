بدأت في القاهرة اليوم السبت أولى جلسات محاكمة طالب سابق بالجامعة الأمريكية في القاهرة بتهمة الاعتداء الجنسي على ثلاث قاصرات.

وألقي القبض على المتهم في يوليو – تموز الماضي بعد انتشار تهم الاعتداء الجنسي بحقه على منصات التواصل الاجتماعي مما أثار موجة جديدة من حملة #أنا_أيضاً المطالبة بحماية النساء من الاعتداء الجنسي في مصر.

وعُقدت الجلسة بشكل مغلق دون حضور وانتهت بتأجيل القضية لجلسة السابع من نوفمبر – تشرين الثاني القادم.

ويواجه المتهم السجن مدى الحياة إذا ثبت تحرشه جنسياً وابتزازه للفتيات اللاتي كن قاصرات وقت وقوع الجريمة.

وطبقاً لما نُشر بحقه على مواقع التواصل الاجتماعي، سعى المتهم إلى التودد إلى الفتيات للحصول على صور حميمية لهن استخدمها لاحقاً لابتزازهن من أجل ممارسة الجنس معهن.

وينحدر المتهم من عائلة ثرية حيث درس بالمدرسة الأمريكية الدولية ثم التحق بالجامعة الأمريكية في القاهرة وهما من أعلى المؤسسات التعليمية في مصر تكلفة.

ويخشى المدعون ومناصريهم من أن يساعد انتماء المتهم لعائلة ثرية على طمس القضية.

ويقول نشطاء إن القضية تظهر أن التحيز ضد النساء في مصر يتخطى الحدود الطبقية، حيث سبق تصوير التحرش الجنسي على أنه مشكلة بين شباب المجتمعات الفقيرة والأقل تعليماً فقط.

ويعد الاعتداء والتحرش الجنسيين من المشاكل عميقة الجذور في مصر، حيث يتعين على الضحايا أيضاً محاربة الثقافة المحافظة التي عادة ما تربط عفة الإناث بسمعة أسرهن ويقع عبء إثبات بشكل كبير على ضحايا هذه الجرائم.