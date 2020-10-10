بريطانيا تستدعي سفيرتها في بيلاروس

استدعت المملكة المتحدة سفيرتها في بيلاروس على غرار دول أوروبية أخرى، احتجاجاً على قرار الرئيس ألكسندر لوكاشنكو بطرد دبلوماسيين بولنديين وليتوانيين.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تغريدة على تويتر مساء الجمعة إن بريطانيا "تدين قرار بيلاروس طرد الدبلوماسيين البولنديين والليتوانيين".

ورأى راب أن هذا القرار "غير مبرر إطلاقاً ولن يؤدي سوى إلى عزل الشعب البيلاروسي"، وأضاف قائلاً: "تعبيراً عن تضامننا، نستدعي مؤقتاً سفيرتنا للتشاور حول الوضع في بيلاروس".

واستدعت بولندا وليتوانيا المجاورتان لبيلاروس واللتان سحبتا من قبل سفيريهما في مينسك، الجمعة 35 دبلوماسياً معتمدين في بيلاروس في أجواء التوتر الدبلوماسي الشديد مع هذا البلد الذي يتهم وارسو وفيلنيوس بدعم حركة الاحتجاج بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التي جرت في التاسع من آب/أغسطس.

واستدعت رومانيا وبلغاريا والجمهورية التشيكية وسلوفاكيا وإستونيا ولاتفيا سفراءها لدى بيلاروس.

ورفض الاتحاد الأوروبي الاعتراف بفوز ألكسندر لوكاشنكو في الانتخابات الرئاسية وفرض عقوبات على مسؤولين بيلاروس بتهمة تزوير الانتخابات وانتهاكات حقوق الإنسان.