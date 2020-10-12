شاهد "بارثينون": مستودع مائي عملاق تحت طوكيو لحمايتها من الفيضانات

حجمه يبلغ مساحة ملعبي كرة قدم وبعمق يصل لارتفاع تمثال الحرية الشهير، وتحمله مئات الأعمدة الاسمنتية التي يبلغ وزن الواحد منها 500 طن تقريبا. إنه مستودع مائي تحت مدينة طوكيو، أطلق عليه اليابانيون اسم "بارثينون" تيمنا بأعمدة المعبد اليوناني الموجود على قمة جبل أكروبوليس بأثينا.

تكمن مهمة هذا الخزان الهائل باستيعاب مياه الفيضانات الناجمة عن العواصف الممطرة والأعاصير التي تهدد العاصمة اليابانية في الوقت الذي يتوقع فيه خبراء الطقس بحدوث فيضان من هذا النوع في وقت قريب، بسبب ما يشهده العالم في الآونة الأخيرة من تغير المناخ.

يوجد في العاصمة المكتظة بالسكان والتي يمر فيها أكثر من 100 نهر، عشرة خزانات من هذا النوع، ويقول القائمون عليها بأنها قادرة على تقليل عدد المنازل المتضررة جراء مياه الفيضانات بنحو 90 بالمئة.