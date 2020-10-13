فيلم وثائقي ومسلسل قصير يستعرض حياة كارلوس غصن

يشارك المدير السابق لتحالف "رينو-نيسان" كارلوس غصن في وثائقي ومسلسل قصير عن حياته بلغ إنتاجهما مراحل متقدمة، على ما ورد في بيان أصدرته شبكة "إم بي سي" السعودية وشركة "أليف وان" الفرنسية، وهما الجهتان المنتجتان للعمل.

وكشفت "إم بي سي ستوديوز"، الذراع الإنتاجية لمجموعة "إم بي سي"، و"أليف وان" التي شارك في تأسيسها مقدم البرامج الفرنسي أرتور، الإثنين عن شراكة حصرية بشأن الوثائقي والمسلسل القصير عن حياة رجل الأعمال الشهير في مجال إدارة شركات تصنيع السيارات.

وأكدت الجهتان المنتجتان أن الوثائقي والمسلسل القصير اللذين يحملان توقيع المنتجة الفرنسية نورا ميلهلي سيتضمنان "مساهمات حصرية من كارلوس وكارول غصن".

وأشارت "أليف وان" و"إم بي سي ستوديوز" إلى أن العملين اللذين يشارك في إنجازهما "فريق مبدع يتمتع بخبرة عالمية واسعة"، يرويان مسيرة غصن منذ أن كان أحد أقوى رؤساء الشركات في مجال صناعة السيارات عالمياً، وصولاً إلى هروبه من اليابان إلى لبنان حيث يقيم حالياً.

وبلغ المشروع مراحل متقدمة إذ إن تصوير الوثائقي انطلق في 19 أيلول/سبتمبر في بيروت وسيتواصل حتى نهاية العام في فرنسا واليابان والولايات المتحدة، بحسب البيان.

ويتولى إخراج الوثائقي المؤلف من ثلاثة أجزاء يمتد كل منها على 45 دقيقة، المخرج البريطاني نيك غرين الذي وقّع أعمالاً عُرضت على منصات عالمية عدة بينها "نتفليكس"، كما سيتضمن "لقاءات حصرية مع كارلوس وكارول غصن" وشهود آخرين على علاقة مباشرة بالقضية.

أما المسلسل القصير المؤلف من ست حلقات مدة كل منها ساعة، فسيرتكز على سيناريو من توقيع مارك غوفمان المعروف بأعمال عدة بينها "ذي ويست وينغ" و"سليبي هولو".

وسيصوّر العمل في 2021 بإدارة المخرجة الفرنسية السويدية شارلوت براندستروم التي وقعت أعمالاً معروفة بينها "ذي أوتسايدر" و"كونسبيراسي أوف سايلانس" و"أواي".