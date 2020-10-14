تويتر يجمّد حسابات مزيّفة لمناصرين سود لترامب

أعلن موقع تويتر أنّه جمّد العديد من الحسابات المزيّفة التي تتظاهر بأنّها لأميركيين أفارقة مؤيّدين للرئيس دونالد ترامب، وتمكّنت من جذب آلاف المشتركين في غضون أيام قليلة.

وقال متحدّث باسم المجموعة ومقرّها في سان فرانسيسكو، إنّ الفرق تعمل بلا هوادة للتحقيق في هذا النشاط، وستتّخذ إجراءات وفقاً لقواعد تويتر إذا كانت التغريدات تنتهك تلك القواعد.

ونشر دارين لينفيل، الأستاذ في جامعة كليمسون والمتخصّص بشؤون المعلومات المضلّلة على وسائل التواصل الاجتماعي، أمثلة على هذه الحسابات المزيّفة على حسابه في موقع تويتر.

ونشر أحد هذه الحسابات واسمه تيد كاتيا في 17 أيلول/سبتمبر تغريدة جاء فيها: "نعم أنا أسود وأصوّت لترامب! اليساريون لن يعجبهم هذا لكنّني لا أبالي!!!". وحصلت هذه التغريدة على أكثر من 16 ألف إعجاب وتمّ تشاركها أكثر من 6 آلاف مرة.

وقال لينفيل في معرض تعليقه على هذه التغريدات، إنّ معظم هذه الحسابات تستخدم صوراً لأميركيين حقيقيين في ملفات الشخصية، والعديد منها تابعها عشرات آلاف المشتركين. وجمّد تويتر هذه الحسابات لأنّها تضلّل المستخدمين، بشأن نوايا أصحاب هذه الحسابات وهوياتهم وتقوّض تالياً نزاهة النقاش العام.

وكان تويتر نشر في أيلول/سبتمبر قاعدة تحظر استخدام المنصّة، لتضخيم المعلومات أو إخفائها بشكل مصطنع، أو الانخراط في سلوك يتلاعب أو يعطّل تجارب الأشخاص على تويتر.