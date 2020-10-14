شاهد: حفلات في شوارع ليفربول عشية إعادة إغلاق كوفيد-19

قبل لحظات من تطبيق حزمة جديدة من الإجراءات الوقائية الصارمة لمكافحة فيروس كورونا الجديد، عملت الشرطة في مدينة ليفربول على تفريق عشرات المحتفلين الذين تجمعوا في شوارع المدينة.

وأظهر مقطع فيديو مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات المحتفلين يرقصون ويمرحون وهم محاطون بسيارة للشرطة في ساحة الحفلات الموسيقية في المدينة.

وأمرت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قبل أيام بإغلاق المقاهي في ليفربول كجزء من إستراتيجية جديدة وضعت للحد من انتشار الوباء القاتل بعد ارتفاع أعداد الوفيات بشكل ملحوظ.

ودخلت القواعد الجديدة حيز التنفيذ الأربعاء، وتم إغلاق الحانات والصالات الرياضية ومحلات المراهنات والكازينوهات.

تأتي هذه الإجراءات في ظل نظام جديد، نظام من "ثلاثة مستويات" وضع في إنجلترا ويتم على أساسه تصنيف المناطق بين المستوى المتوسط أو المرتفع والمرتفع للغاية من ناحية أعداد المصابين بفيروس كورونا.