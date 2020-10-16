الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ باتجاه إسرائيل من قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة تسجيل إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل دون أن يخلف ضحايا أو خسائر.

ودوت صافرات الإنذار في منطقة جنوب إسرائيل محاذية للقطاع للتحذير من الصاروخ الذي لم تتبن أي جهة على الفور عملية إطلاقه.

ويعود إطلاق آخر صاروخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية من القطاع الفلسطيني إلى 5 تشرين الأول/أكتوبر.

ويقع القطاع المحاصر من إسرائيل تحت سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تصنفها إسرائيل منظمة "إرهابية".

وفي آب/أغسطس كثفت حماس التي تحكم غزة منذ 2007 إطلاق البالونات الحارقة والصواريخ باتجاه إسرائيل التي ردت بشن ضربات جوية على مواقع للحركة.

لكن توصل الطرفان إلى اتفاق في أيلول/سبتمبر بوساطة قطرية، ينص على وقف الأعمال العدائية واستئناف هدنة هشّة قائمة منذ عام ونصف العام جرى التوصل إليها بوساطة من الأمم المتحدة ومصر.