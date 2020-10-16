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الضفة الغربية

شاهد: اشتباكات بين فلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية

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بقلم:  يورونيوز مع أ ب
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اشتباكات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية ومستوطنين في موسم قطاف الزيتون السنوي
اشتباكات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية ومستوطنين في موسم قطاف الزيتون السنوي   -   حقوق النشر  AP Photo
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اشتبك فلسطينيون مع قوات إسرائيلية ومستوطنين يهود في الضفة الغربية يوم الجمعة خلال موسم قطف الزيتون السنوي، والذي غالبًا ما يشكل مناسبة لاندلاع اشتباكات بين الجانبين.

واصطحب عشرات الفلسطينيين المزارعين إلى بساتين الزيتون في محاولة لحمايتهم من المواجهات مع المستوطنين اليهود.

وقامت القوات الإسرائيلية بالحراسة وأطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية في محاولة لتفريق الحشد.

كما اندلع حريق في بساتين الزيتون، لكن لم يتضح على الفور سبب اندلاع الحريق، وعادة ما يشوب موسم قطف الزيتون السنوي أعمال عنف بين المستوطنين اليهود في الضفة الغربية والفلسطينيين.

لم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي.