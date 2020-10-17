اسبانيا وتونس ترغبان في توثيق التعاون في مجال الهجرة غير الشرعية

دعا وزير الداخلية الاسباني فرناندو غراندي مارلاسكا في تونس إلى المزيد من التنسيق مع الحكومة التونسية في مسائل الهجرة غير النظامية في ظل تزايد تدفق المهاجرين من دول المغرب العربي باتجاه أوروبا.

وأفاد الوزير الاسباني أنه تطرق مع نظيره التونسي توفيق شرف الدين ورئيس الحكومة هشام المشيشي إلى ملف الهجرة غير النظامية وتجارة البشر وشبكات الهجرة السرية.

وقال غراندي مارلاسكا وفق ما جاء في فيديو نشرته رئاسة الحكومة التونسية على الإنترنت "لدينا فرصة لمزيد من تعميق التعاون والتنسيق". وعبّر الوزير الاسباني عن رغبة بلده في الإستفادة من الخبرة التونسية في مكافحة الإرهاب ودعا إلى "تنسيق أكبر بين البلدين في مجال الهجرة غير النظامية"، وفق نفس المصدر.

وتزايد عدد الشباب الراغبين في الهجرة من دول المغرب العربي نتيجة انسداد الآفاق على المستويين السياسي والاقتصادي والتداعيات الاجتماعية للقيود المرتبطة بفيروس كورونا المستجد. بدورها شدّدت الدول الأوروبية الضغط على دول جنوب المتوسط لوقف موجات الهجرة غير النظامية.

وتراجع أعداد الواصلين إلى السواحل الاسبانية بصفة عامة في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020، لكن صار الجزائريون يمثلون ثلثي الوافدين متجاوزين بذلك عدد المغاربة، وفق الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس".

ويتوجه عادة المهاجرون الذين ينطلقون من تونس نحو السواحل الإيطالية. لكنّ وسائل إعلام تونسية أفادت الأربعاء بتفكيك شبكة يُشتبه في تنظيمها رحلات هجرة غير نظامية من تونس في اتجاه اسبانيا مرورا بالجزائر والمغرب.