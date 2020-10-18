شاهد.. مئات المدرسين يخرجون في مسيرة لتكريم مدرس فرنسي ذبح بعد عرضه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد

خرج مئات المدرسيين الفرنسيين في مسيرة بمدينة رين في مقاطعة بريتاني لتكريم مدرس التاريخ صامويل باتي، الذي ذبح وقطعت رأسه على يد شاب شيشاني في إحدى المناطق القريبة من باريس الجمعة، بسبب عرضه رسوماً كاريكاتورية للنبي محمد على تلاميذه في الصف، في جريمة أثارت حزناً شديداً في البلاد ووُضع على خلفيتها عشرة أشخاص في الحبس الاحتياطي.