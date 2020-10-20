الممثل الأمريكي جيف بريدجز يعلن إصابته بسرطان الغدد الليمفاوية

أعلن الممثل الأمريكي جيف بريدجز البالغ من العمر 70 عاما الإثنين عبر "تويتر" أنه يخضع لعلاج جراء إصابته بسرطان الغدد الليمفاوية (لمفوما).

وقد استعان بريدجز خلال إعلانه النبأ لمتابعيه بعبارة عُرفت بها شخصيته "ذي دود" في فيلم "ذي بيغ ليبوسكي" الشهير "ذي بيغ ليبوسكي" للأخوين كوين، للدلالة عن وجود أخبار سيئة جديدة.

وجاء في التغريدة "لقد شُخصت إصابتي باللمفوما. رغم أن هذا المرض خطير، أنا محظوظ لوجود طاقم طبي رائع حولي والتوقعات الطبية جيدة".

وأنهى الممثل تغريدته قائلا "بدأت العلاج وسأبقيكم على اطلاع بتطورات وضعي الصحي".

وقد رُشح جيف بريدجز سبع مرات لجوائز الأوسكار، فاز بإحداها في فئة "أفضل ممثل" سنة 2010 عن دوره في فيلم "كرايزي هارت".

كذلك ظهر بريدجز أخيرا في فيلم "باد تايمز أت ذي إل رويال" سنة 2018، وهو يصوّر حاليا مسلسلا تلفزيونيا لقناة "أف إكس" بعنوان "ذي أولد مان"، وهو عمل مقتبس من رواية تجسسية ويؤدي فيه دور عميل متقاعد في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) يحاول الابتعاد عن ماضيه.