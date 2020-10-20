"كن ذكياً، كن لطيفاً، لا تنقذه، توقف عن مقاطعته"، لعلّ تلك هي النصيحة الأبرز في قائمة النصائح التي سيسديها مستشارو دونالد ترامب للرئيس المرشح قبيل المناظرة الأخيرة التي تجمعه مع منافسه الديمقراطي جو بايدن قبل الانتخابات المقررة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

هذا ما ذكره موقع "أكسيوس" الأمريكي الذي توقع أن يلقي ترامب خلال المناظرة الكثير من النكات وأن يبدو أكثر مرونة في سجاله مع بايدن، وأن يبذل جهداً من أجل أن يكون أكثر التزاماً بنصائح مستشاريه.

ووفق التوقعات التي أوردها الموقع المذكور، فإن ترامب سيواصل هجومه على هانتر بن جو بايدن مستنداً على شبهات بتورطه في قضايا فساد.

وذكر "أكسيوس" إن مستشاري ترامب يرون بأنه إذا تعاطى بذكاء وحنكة، وتنازل عن أخذ الكلمة لمنافسه حين يطرح مدير المناظرة الأسئلة، فإن بايدن سوف يسهب في الكلام على نحو يبدو معه متهوراً" وبالتالي فإنه يجني على نفسه.

"لا تنقذه وتوقف عن مقاطعته"، هذه النصيحة موجهة لترامب، وفقاً لما قاله أحد مستشاريه لـ"أكسيوس" والذي لفت إلى أن الرئيس الأمريكي خلال مناظرة الأولى في 29 سبتمبر/أيلول الماضي قاطع منافسه الديمقراطي 71 مرة، مقارنة بـ 22 مقاطعة لبايدن.

وكان مستشارو ترامب قد عادوا إلى مناظرته الثالثة مع المرشحة الديمقراطية السابقة هيلاري كلينتون قبل أربعة أعوام، ليستلهموا منها بعض الأفكار التي تدعّم موقف وحضور ترامب خلال المناظرة القادمة، فيما أكد مصدر مقرّب من حملة المرشح الجمهوري أن على ترامب لكي يفوز بالانتخابات عليه أن يظهر خلال المناظرة وكأنه واثق تمام الثقة بانتصاره في المعركة.

وقال المصدر: "إن ترامب خلال المناظرة الأولى فعل عكس ذلك تماماً، أتمنى أن يقوم بتصحيح مسار سفينته في المناظرة القادمة، لإن إعادة انتخابه قد يكون متوقفاً على ذلك".

وفيما يتعلق بالمناظرة الأولى التي جمعت ترامب وبايدن، فقد نقل أكسيوس" عن مصدر في الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري قوله: "إن من الواضح أن ترامب لم يطلع على مذكرة المناظرة الخاصة به في الجولة الأولى".