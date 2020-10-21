222 برلمانياً أوروبياً يوجهون رسالة إلى السيسي للإفراج عن "معتقلين سياسيين" ووقف الانتهاكات الحقوقية

وجه 222 برلمانيا أوروبياً رسالة مفتوحة إلى الرئيس المصري مطالبين بالإفراج عن "معتقلين سياسيين" و"وقف انتهاكات حقوق الإنسان" على ما جاء في بيان الأربعاء.

وأوضح البيان الصادر عن النواب الخضر في البرلمان الأوروبي " أصبحنا 222 عضوا في البرلمان الأوروبي ومن برلمانات وطنية في أوروبا يقولون للرئيس (عبد الفتاح) السيسي إنه لا يمكن الاستمرار على هذا النحو مع إفلات من العقاب والاستهتار بحق شعبه بحرية التعبير والرأي والسجن من دون توجيه التهم أو من دون محاكمة".

وأضاف "في وقت سابق من هذا الأسبوع، أرسل 56 عضوا من الكونغرس الأميركي رسالة مماثلة".

وتطرق البيان إلى وضع "الصحافيين والناشطين المثليين جنسيا والناشطين السياسيين المسالمين والمدافعين عن حقوق الإنسان" المعتقلين بطريقة تعسفية. وتندد منظمات غير حكومية بانتظام بوضع حقوق الإنسان في مصر.

وتشير منظمة العفو الدولية غير الحكومية إلى وجود "إجراءات قمعية ضد المتظاهرين والمعارضين بما في ذلك عمليات اختفاء قسرية واعتقالات واسعة وتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة لا سيما بعد تظاهرات ضد الرئيس في 20 أيلول/سبتمبر" 2019. وفي مصر نحو 60 ألف معتقل سياسي وفق منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.