"حي دبي للمستقبل" .. وجهة ديناميكية جديدة ومزيج من العمل والمتعة

تعيشُ دبي في حالة تطور دائم، هي إمارة جريئة وطموحة، تتطلع دائما نحو المستقبل ولهذا السبب تمت تسمية أحدث أحيائها وفقًا لذلك.

يشمل "حي دبي للمستقبل"، مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي المالي العالمي ومنطقة أبراجِ الإمارات. هذه الوجهة الديناميكية من المتوقع أن تساهم في تحويل الإمارة إلى وجهة أعمال وبيئة استثمارية متكاملة.

نجح هذا المكان بالمزجِ بين العمل والمتعة في آن واحد.

مع افتتاحِ مركز "غيت أفينيو" التجاري زادت وسائل البيع بالتجزئة وأصبح عشاء العمل أكثر رواجا، حيث تجذب المفاهيم المحلية مثل غايا وتريسايند كبار المؤسسات والشخصيات بأطباق لا تقاوم. و تشكل الفنون الجميلة أيضا عاملا للجذب.

قم بزيارة صالات العرض المتواجدة في "غيت فيلاج" وابحث عن عروض مؤقتة في الحديقة الصيفية "سمر غاردن" و مشروع "أي سي دي بروكفييلد بلاس".

متحف دبي .. معجزة هندسية

مؤلف من سبعة طوابق من مساحة العرضِ الخالية من الأعمدة، يعد "متحف المستقبل" المعلم الجديد الذي يترك بصمته على أفق الإمارة.

الأول.. برج الشيخ راشد في مركزِ دبي التجاري العالمي

الأول، الذي تم افتتاحه في عام 1979 كان برج الشيخ راشد في مركزِ دبي التجاري العالمي.

لا تجد هذا البرج فقط في "حي دبي للمستقبل" ولكن تظهر صورتَه أيضا على العملة النقدية من فئة مئة درهم.

ويمكنك مشاهدتهم جميعا من منظور "فريم دبي" أو ما يعرف بـ "برواز دبي". هذا المعلم الذي يقع يبرز معالم الإمارة بشكل فريد، و ينقل من جهة معالم ومباني شارع الشيخ زايد، التي ترمز إلى دبي الجديدة وفي المقابل ترى من البرواز معالم لمناطق ديرة، التي ترمز إلى دبي القديمة.

ويقدم "فورسيزونز"، ذاتِ الخمس نجوم وأحد أفخم الفنادق في المدينة لرحلات الأعمال آفاقا جديدة.

وفي دبي أيضا، لن تفوتك فرصة السباحة فوق السطح.