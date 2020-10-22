أكثر من 40 ألف إصابة جديدة بكورونا في فرنسا في حصيلة يومية قياسية

لا يزال الوضع الصحي يتدهور في فرنسا مع تسجيل 41622 إصابة جديدة بكوفيد-19 في 24 ساعة أي أكثر بـ 15 ألف حالة عن يوم أمس، في حصيلة يومية قياسية، وفقا لأرقام نشرتها الخميس هيئة الصحة العامة.

وسجلت فرنسا 165 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 في الساعات ال24 الأخيرة بحسب الهيئة الصحية في فرنسا.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس أنّ نطاق حظر التجول الليلي في المدن الفرنسية الكبيرة سيتسع بدءا من السبت ليخضع له نحو 46 مليون نسمة، ما يعني فرنسيين من أصل ثلاثة، بهدف مواجهة الموجة الوبائية الثانية من كوفيد-19.

وحذر في سياق إعلانه توسيع نطاق حظر التجول الذي يمتد من التاسعة مساء حتى السادسة صباحا، من أن "الأسابيع المقبلة ستكون قاسية وستخضع خدماتنا الاستشفائية لضغط شديد".

وتوقع كذلك أن يكون شهر تشرين الثاني/نوفمبر "مرهقا" وأن يواصل عدد الوفيات "ارتفاعه".

وسيبدأ الحظر الجديد ليل الجمعة إلى السبت، وسيمتد لستة أسابيع. ويعني ذلك إغلاق الحانات والمطاعم والمتاجر الواقعة في المناطق المعنية عند الساعة التاسعة مساء.

وبعد موجة أولى أسفرت عن أكثر من 30 ألف وفاة في الربيع، تواجه فرنسا منذ بضعة أسابيع موجة وبائية ثانية. وسجّلت البلاد أكثر من 34 ألف وفاة جراء الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ويخضع 2239 مريضا للعناية الصحية المركزة، في اعلى عدد منذ أيار/مايو.