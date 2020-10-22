شاهد: ثلاثة رواد مكثوا في محطة الفضاء الدولية يعودون إلى الأرض بأمان

عاد طاقم يتألف من ثلاثة رواد فضاء هم أمريكي وروسيان من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض، بعد مهمة في الفضاء استمرت ستة أشهر بدأت في خضم وباء كوفيد-19.

وحط الأمريكي كريس كاسيدي من وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، والروسيان أناتولي إيفانيشين وإيفان فاغنر من الوكالة الروسية روسكوزموس في كازاخستان، الجمهورية السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى التي تضم مركز بايكونور.

وبسبب الظروف الناجمة عن انتشار الوباء، اتجه هذا الطاقم من دون ضجة إلى محطة الفضاء الدولية في التاسع من نيسان/أبريل، وقد خضع رواد الفضاء لإجراءات عزل في مركز تدريبهم بالقرب من موسكو، ولم يسمح لأقربائهم بالحضور لوداعهم.

وانضم إلى الرواد في 31 أيار/مايو الأمريكيان بوب بينكن وداغ هارلي في أول رحلة مأهولة لمجموعة "سبيس إكس" الأمريكية الخاصة، وشكلت هذه المهمة عودة رحلات النقل الأمريكي إلى محطة الفضاء الدولية، بعد توقف دام تسع سنوات استفاد منه مكوك سويوز الروسي.

ومحطة الفضاء الدولية من النماذج النادرة للتعاون بين موسكو وواشنطن.

وتشارك 16 دولة في المحطة التي تشكل مختبرا مداريا، ووضعت في المدار في 1998 وبلغت كلفتها الإجمالية مئة مليار دولار بتمويل كبير من روسيا والولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يتم تفكيكها خلال العقد المقبل، بسبب تآكل بنيوي فيها.