طرفا النزاع الليبي يتوصلان في جنيف إلى "اتفاق دائم" لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد

وقّع طرفا النزاع الليبي على "اتفاق دائم لوقف إطلاق النار" بمفعول فوري، بعد محادثات استمرت خمسة أيام في الأمم المتحدة.

وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على صفحتها في فيسبوك، أن محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف اليوم توجت بإنجاز تاريخي.

وجاء في صفحة الأمم المتحدة أيضا على موقع التواصل الاجتماعي أن الفرقاء الليبيين توصلوا إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا، وهو ما يمثل وفق تعبيرها نقطة تحول هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا في هذا البلد.

وقد نشرت البعثة بثا مباشرا على صفحتها لحفل التوقيع.