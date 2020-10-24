البرلمان الأوروبي يحظر تسميات "لبن وجبن وكريمة" على منتجات لا تحوي حليباً حيوانياً

صوت أعضاء البرلمان الأوروبي الجمعة على عدم منع استخدام تسميات مثل "نقانق" و"برغر" للمنتجات الخالية من اللحوم لكنهم حظروا تسميات "لبن" و"جبن" و"كريمة" في حال عدم وجود حليب حيواني.

وقد صوت البرلمان الأوروبي ضد تعديل يقترح حظر استخدام أسماء مثل "نقانق" و"هامبرغر" و"فيليه" و"إسكالوب" للمنتجات المصنوعة من الخضر أو الحبوب والتي لا تحوي لحوما حيوانية لكن مشابهة لقوامها، وهو حظر تبنته فرنسا.

ومن ناحية أخرى، وافق أعضاء البرلمان الأوروبي بأكثرية ساحقة على تعديل آخر يحظر تسميات "لبن" و"جبن" و"كريمة" للمنتجات التي لا تحوي حليبا حيوانيا ومن بينها المواد غير الغذائية (جل الاستحمام بحليب الصويا).

وبالإضافة إلى ذلك، سيمدد الحظر ليشمل عبارات تستخدم للمقارنة مثل "نكهة كريمية" و"بديل الزبدة" و"طعم الجبن". أما الاستثناءات الوحيدة فهي التعابير التقليدية والتي جرت العادة على استخدامها مثل حليب اللوز وحليب جوز الهند وزبدة الكاكاو.

وينبغي الآن التفاوض على التعديل مع الدول الأعضاء.