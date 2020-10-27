4 قتلى على الأقل و34 جريحاً بانفجار قنبلة في مدرسة قرآنية بباكستان

قُتل أربعة أشخاص على الأقلّ وأصيب 34 آخرون بجروح الثلاثاء في انفجار قنبلة أثناء حصّة تدريسية في مدرسة قرآنية في مدينة بيشاور، عاصمة المقاطعة الحدودية الشمالية الغربية في باكستان، كما أفادت الشرطة.

موقع الانفجار ABDUL MAJEED/AFP or licensors

موقع الانفجار ABDUL MAJEED/AFP or licensors

وقال وقّار عظيم المسؤول في الشرطة لوكالة فرانس برس إنّ "الانفجار وقع خلال تدريس القرآن. أحدهم جلب حقيبة (مفخّخة) إلى داخل الحصّة التدريسية. لقد قتل أربعة تلاميذ وأصيب 34 آخرون بجروح".

بدوره أكّد محمد علي غندابور، وهو أيضاً مسؤول في الشرطة، وقوع الانفجار والحصيلة، مشيراً إلى أنّ اثنين من الجرحى مدرّسان.

ولم تعلن أي جهة في الوقت الحاضر مسؤوليتها عن الاعتداء.

ووقع التفجير بعد أشهر من الهدوء النسبي في باكستان، ولا سيما في بيشاور التي كانت تشهد في الماضي اعتداءات يومية قبل تحسن الوضع الأمني فيها.

وسجل انحسار في أعمال العنف في باكستان بعد عدة عمليات عسكرية نفذتها القوات الباكستانية في المناطق القبلية المحاذية لأفغانستان، غير أن بعض المجموعات لا تزال قادرة على تنفيذ اعتداءات.

وسبق أن نفذت حركة طالبان الباكستانية هجوماً على مدرسة في بيشاور في كانون الأول/ديسمبر 2014، أوقع أكثر من 250 قتيلا معظمهم من الأولاد، ما حمل الجيش الباكستاني على تكثيف عملياته ضد المجموعات المسلحة.