طبيب هندي يشتري "مصباح علاء الدين" ب41 ألف دولار من أجل الحصول على أمنيتي الثراء والعافية

أوقفت السلطات الهندية رجلين في ولاية أوتار براديش في الهند، لاحتيالهما على طبيب لأقنعاه بشراء "مصباح علاء الدين السحري"، بعد أن وعداه بانه سيجلب له الثراء والعافية، وذلك وفق وسائل إعلام هندية.

وفي إطار الخدعة المعتمدة، تظاهر الرجلان باستحضار الأرواح من "المصباح السحري"، وفق الصورة المرسومة في قصص ألف ليلة وليلة. وقد طلب الرجلان أكثر من 200 ألف دولار ثمنا للمصباح، ولكن الاتفاق استقر في نهاية الأمر على مبلغ إحدى وأربعين ألف وخمسمائة دولار.

وقد تقدم الطبيب بشكوى إلى شرطة ميروت بداية هذا الأسبوع، حيث أشار إلى أنه تعرف على الرجلين عندما بدأ بمعالجة امرأة على مدى شهر، وفهم أنها والدتهما.

وجاء في نص الشكوى أن الرجلين بدآ بالحديث للطبيب عن زيارتهما لرجل له قوى خارقة، وشرعوا يخضعونه تدريجيا لغسيل دماغ إلى أن أقنعاه بضرورة زيارته، ثم زاره بالفعلن فوجده يقوم بنوع من الطقوس. ويروي الطبيب أنه خلال إحدى الزيارات ظهر أمامه علاء الدين، ليكتشف لاحقا أن أحد المتهمين كان يرتدي ثيابا مشابهة للبطل الأسطوري.

وتحدثت وسائل إعلام محلية أن المتهمين تظاهرا باستحضار الجني لإقناع الطبيب بأن المصباح أصلي. وتقول الشرطة الهندية إن الرجلين يشتبه بهما أيضا في خداع عائلات أخرى بالطريقة نفسها، مشيرة إلى إيقافهما، فيما لا يزال البحث عن امرأة على صلة بالحادثة جاريا.