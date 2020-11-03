إجراءات الإغلاق في بروكسل بسبب كورونا تحوّل الشوارع المزدحمة إلى مدينة أشباح

تعد مدينة بروكسل من أكبر المراكز التي تعقد فيها المؤتمرات الدولية في العالم. تعقد هذه الاجتماعات الدولية بشكل رئيسي في الحي الأوروبي. لكن نهاية هذا العام تنبىء بالهدوء في العاصمة البلجيكية بسبب الإجراءات المصاحبة لوقف عدوى كورنا التي اتخذتها السلطات البلجيكية .

يحد الوباء من الاجتماعات التي تتطلب حضورا وجهاً لوجه ويشجع التفاعلات الافتراضية التي تقوم على خاصية الاجتماعات المرئية السمعية. بالنسبة لقطاع الفنادق ، فإن المستقبل على المحك.

يوضح رئيس اتحاد الفنادق في بروكسل رودولف فان وينبيرج أن "10٪ فقط من الغرف مشغولة في العاصمة والعديد من الفنادق أغلقت أبوابها " بسبب الإجراءات الحالية .

لإنقاذ القطاع المتعلق بالفنادق، الذي يضم 12500 وظيفة ، أعلنت حكومة بروكسل الإقليمية عن سلسلة من الإجراءات بما في ذلك منح مساعدة تتراوح بين 200000 و 800000 يورو لكل مؤسسة كمساهمة في تغطية العجر المالي إن وجد.

إذا كان هذا الدعم المالي يبقي صناعة الفنادق على قيد الحياة على المدى القصير ، فسيتعين على القطاع التكيف من أجل البقاء متعافيا بعد الأزمة الصحية الراهنة.

ويقول جيرون روب ، المتحدث الرسمي عن مؤسسة فيزيت بروكسل، "من الصعب للغاية قياس تأثير الأزمة على المدى الطويل في الحي الأوروبي. فهل سيعود 50000 شخص لعمل في المؤسسات الدولية في نفس الوقت؟ ربما لا".

التساؤل الذي يتبادر إلى الذهن أيضا، هو أيضًا معرفة ما إذا كانت هذه الاجتماعات الافتراضية ستحل في النهاية محل المؤتمرات التي عادةً ما تعطي إيقاعًا للحياة في بروكسل .

بالنسبة لبعض المهنيين في قطاع تنظيم المؤتمرات الدولية ، فبسبب إجراءات كوفيد-19 "أصبحت هذه الاجتماعات التقليدية الآن جزءًا من الماضي" على حد قولهم.

يقول ستيوارت ألفورد ، مدير المبيعات في Cecoforma Events & Communication : "سوف نتحرك نحو نموذج جديد على ما أعتقد. ستكون المؤتمرات الدولية منحصرة بحضور بعض المؤتمرين الرئيسيين في القاعة ". ويضيف أن "هذه الصيغة الجديدة يمكن أن تؤدي إلى عائد أفضل من ناحية الاستثمار للمفوضية الأوروبية، حيث إنه وبهذا الشكل الجديد من المؤتمرات سيكون من الممكن الوصول إلى جمهور أوسع بفضل الرقمية" على حد قوله.

بالنسبة لمدينة بروكسل ، التي استغرقت وقتًا طويلاً لإعادة ترميم نفسها بعد الهجمات الإرهابية في عام 2016 ، فإن صورة العاصمة الأوروبية هي أيضًا على المحك.