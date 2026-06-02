تتواصل التطورات العسكرية والدبلوماسية في المنطقة، وسط مؤشرات إلى تحركات جديدة بشأن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع حوادث أمنية في الخليج وتصعيد ميداني في جنوب لبنان.
ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه يعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأسبوع المقبل لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة.
في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف سفينة قال إنها مملوكة لجهات أمريكية وإسرائيلية باستخدام صاروخ كروز. وأوضح أن العملية جاءت رداً على هجوم أمريكي استهدف سفينة إيرانية في بحر عُمان.
وفي لبنان، نفذ الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء غارة جوية استهدفت بلدة المنصوري في قضاء صور جنوب البلاد، بالتزامن مع قصف مدفعي طال المنطقة. وفي وقت لاحق، استهدفت غارة أخرى منزلاً في منطقة الحوش قرب مدينة صور، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار بعدد من المنازل المجاورة.
وزارة الصحة اللبنانية: أربعة قتلى و127 جريحا بغارات إسرائيلية الاثنين قرب مستشفى في جنوب البلاد
قتل أربعة أشخاص وأصيب 127 آخرون بغارات إسرائيلية استهدفت الاثنين محيط مستشفى في مدينة صور في جنوب لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة الثلاثاء.
وقالت الوزارة في بيان إن الغارات الإسرائيلية "في محيط مستشفى جبل عامل في صور أمس الاثنين" أسفرت عن "4 شهداء و127 جريحا من بينهم 39 من الطاقم الطبي والتمريضي والإداري في المستشفى.. أربعة منهم بحال حرجة يعالجون في العناية الفائقة".
وقالت إن الضربات تسببت "بأضرار فادحة وجسيمة في مختلف طوابق وأقسام المستشفى وموقف السيارات".
وكالة "فارس" عن مصدر مطلع: لا يتم تبادل الرسائل حاليا بين إيران والولايات المتحدة
بدء الجولة الجديدة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
وصل سفيرا لبنان وإسرائيل إلى مقر وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء لبدء جولة جديدة من المباحثات المباشرة، في وقت تتواصل المواجهات بين الدولة العبرية وحزب الله بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب موافقتهما على وقف تبادل الهجمات.
وتمثّل لبنان السفيرة ندى حمادة معوض، بينما يمثل إسرائيل السفير يحيئيل لايتر، ويحضر عن الجانب الأميركي دانيال هولر ممثلا وزير الخارجية ماركو روبيو الذي يغيب عن هذه الجولة، وهي الرابعة بين البلدين، ومن المقرر أن تستمر يومين.
وزير الخارجية الإسباني: تصعيد العنف في جنوب لبنان غير مبرر
قال وزير الخارجية الإسباني إن "تصعيد العنف في جنوب لبنان غير مبرر وينتهك سيادة البلاد ويعرقل المحادثات المباشرة".
المستشار الألماني: التصعيد الحالي في لبنان بلغ مستوى خطيرا للغاية
قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن التصعيد الحالي في لبنان بلغ مستوى خطيرا للغاية، حاثا إسرائيل ولبنان على مواصلة المفاوضات.
وأضاف أن الوضع في لبنان معقد "ونبذل ما في وسعنا للمساهمة بخفض التصعيد والحفاظ على وقف إطلاق النار".
غارات على بلدات صريفا وبرج قلاويه والغندورية في صور وبنت جبيل
نيويورك تايمز: هكذا نسفت الطائرات المسيرة إستراتيجية إسرائيل في لبنان
قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الحملة الإسرائيلية في لبنان التي بدأت بآمال كبيرة تحولت إلى نوع من المأزق، حيث يبدو حزب الله أكثر قدرة مما كان عليه عند بدء الحرب.
وأضافت أن الإستراتيجية الإسرائيلية كانت تتمثل في الاستيلاء على أراضٍ في لبنان كمنطقة عازلة، ودفع حزب الله إلى ما وراء مدى صواريخه المضادة للدبابات التي لطالما أرهقت عشرات الآلاف من المدنيين في شمال إسرائيل.
وأشارت الصحيفة أن إسرائيل لم تكن مستعدة لاستخدام حزب الله الواسع النطاق للطائرات المسيّرة المتفجرة ذات الرؤية المباشرة والتي تيتم التحكم بها كابلات ألياف بصرية تمتد لأميال وهي غير قابلة للتشويش الإلكتروني.
ولاحظت أن المواجهة التي بدت فيها القيادة الإسرائيلية في غاية الحماس في مارس الماضي "بإرسال دباباتها وقواتها الجبارة لسحق حزب الله المنهك والضعيف والمتخبط" تحولت إلى وضع مختلف تماما وباتت الآن أشبه بمأزق.
وأضافت: "يبدو حزب الله فجأة أكثر قدرة مما كان عليه عند بداية الحرب بينما يبدو جنود الجيش الإسرائيلي عاجزين بشكل مذهل".
الرئيس اللبناني: لا خيار آخر غير التفاوض
الرئيس اللبناني جوزيف عون:
- فقد لبنان أكثر من 3 آلاف شهيد وهناك أكثر من مليون نازح ولا خيار آخر غير التفاوض.
- القوة ليست في خوض الحرب بل في الشجاعة والحكمة لإنهائها بالتفاوض لمصلحة البلد.
- حريصون على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي ومنع الفتنة.
الرئيس جوزاف عون لوفد نقباء المهن الحرة:
كاتس: واشنطن صدقت على مبدئنا بأن استمرار الهجمات على الشمال سيقابل بهجوم على الضاحية وأبلغت به حكومة لبنان
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس:
- واشنطن صدقت على مبدئنا بأن استمرار الهجمات على الشمال سيقابل بهجوم على الضاحية وأبلغت به حكومة لبنان.
- سيتضح في الأيام المقبلة إذا ما كان القصف على الشمال سيتوقف أو سيستمر فنبدأ بمهاجمة الضاحية.
- عمليات الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني سوف تستمر في كل الظروف.
- الجيش الإسرائيلي يدرس تنفيذ عمليات إضافية في لبنان.
- الهدف طويل المدى هو نزع سلاح حزب الله، والهدف القريب هو تفكيك السلاح من الليطاني وسط سيطرة إسرائيلية.
الصحة اللبنانية: 6 شهداء بينهم طفلان في غارة إسرائيلية على المروانية
بري في اتصال مع قاليباف: نشيد بإصرار إيران أن يكون وقف العدوان على لبنان بندا أول في أي اتفاق ينهي الحرب
قالت رئاسة البرلمان اللبناني إن نبيه بري تلقى اتصالا من رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف.
وأضافت أن بري أشاد بإصرار إيران أن يكون وقف العدوان على لبنان بندا أول في أي اتفاق ينهي الحرب.
تسنيم: 24 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية
قالت وكالة تسنيم الإيرانية إن 24 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية بعد حصولها على تصريح بالتنسيق مع الحرس الثوري.
الجيش الإسرائيلي يجدد إنذار سكان مدينة النبطية بالإخلاء فورا
وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا جديدا لسكان مدينة النبطية بالإخلاء فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني.
الحرس الثوري الإيراني: نحن على أهبة الاستعداد لجميع السيناريوهات
نقلت وكالة أنباء فارس عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قوله إن قواته على أهبة الاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة.
وقال: "إذا عاد العدو إلى الساحة العسكرية فسيكون نوع العملية وجغرافية المعركة وحتى نوع الأسلحة المستخدمة مختلفا".
وأضاف أنه تم تثبيت سيادة إيران على مضيق هرمز، مؤكدا أن إدارة المضيق "تعد أحد أوجه قوتنا".
مسؤول عسكري إيراني: "لا مفرّ" من معاودة الحرب مع الولايات المتحدة
رأى مسؤول عسكري إيراني الثلاثاء أن "لا مفر" من معاودة الحرب مع الولايات المتحدة في ظل إصرار واشنطن على "استسلام" طهران في المواجهة التي بدأت أواخر شباط/فبراير.
وقال محمد جعفر أسدي، معاون قائد مقر خاتم الأنبياء، غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة، إن "الولايات المتحدة تطالب باستسلامنا الكامل، والأمة الإيرانية لن تستسلم مطلقا". أضاف بحسب ما أورد التلفزيون الرسمي "دون استسلام، لا مفر من الحرب. لذا نحن ننتظر والحرب لن تخيفنا".
وتجري إيران والولايات المتحدة مباحثات بوساطة تقودها باكستان، سعيا لإنهاء الحرب التي بدأت بهجوم أميركي إسرائيلي على الجمهورية الإسلامية. الا أن المفاوضات لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط لم تفضِ بعد الى نتيجة ملموسة.
نتنياهو: أسس النظام الإيراني تصدعت وسيسقط في نهاية المطاف
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن أسس النظام الإيراني تصدعت ولن تعود كما كانت وسيسقط في نهاية المطاف.
وأضاف: "أقول لكم إن نهاية النظام الإيراني هي السقوط".
الجيش الإسرائيلي: رصدنا هدفا جويا مشبوها في منطقة عملنا جنوبي لبنان
قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد هدفا جويا مشبوها في المنطقة التي تعمل فيها قواته جنوبي لبنان، مؤكدا أن الحادث انتهى ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
إصابة جنديين لبنانيين بمسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان
أفاد الجيش اللبناني بإصابة جنديين إثر استهدافهما بمسيرة إسرائيلية معادية على طريق حبوش دير الزهراني جنوبي البلاد.
وزير الخارجية الفرنسي: "لا شيء يمكن أن يبرر" احتلالا إسرائيليا مطوّلا في لبنان
شدّد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الثلاثاء على أن "لا شيء يمكن أن يبرر" استمرار العمليات العسكرية واحتلالا إسرائيليا مطوّلا في لبنان، في وقت تواصلت المواجهات ليلا بين إسرائيل وحزب الله رغم إعلان واشنطن عن هدنة.
وقال بارو في حديث تلفزيوني عبر فرانس تي في "من غير الوارد إطلاقا أن يُضحّى بلبنان تكفيرا نوعا ما عن تعثّر التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة"، مشيرا إلى أنه تحدث مساء الاثنين مع نظيره الأميركي ماركو روبيو.
ويشنّ الجيش الإسرائيلي أعمق توغّل عسكري له في لبنان منذ عام 2000، حين انسحب منه بعد 18 عاما من الاحتلال.
وقال بارو "ما نريده هو أن تُعقد المحادثات المقررة هذا الأسبوع بين الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية في أفضل الظروف الممكنة".
إسرائيل تحقق في كيفية نجاح مسيّرات حزب الله في الوصول لقواتها ليلا
نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في كيفية نجاح مسيّرات حزب الله في الوصول لقواته خلال الليل.
وأضافت أن الجيش الإسرائيلي قلص عدد الآليات الثقيلة في لبنان بعد تحولها لأهداف لمسيرات حزب الله.
وكشفت أن مسيرات أطلقها حزب الله ليلا خلال الأيام الماضية أدت إلى مقتل جنديين وإصابة آخرين في حدثين منفصلين وهو أمر أثار القلق بالجيش.
وقالت الصحيفة إنه توجد خشية لدى الجيش من أن حزب الله قد نجح في تزويد المسيرات بمنظومات تمكنها من الوصول إلى أهدافها ليلا.
مقتل طبيب أسنان وطفليه بنيران مسيّرة إسرائيلية بلبنان
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن هجوما بطائرة مسيّرة إسرائيلية أسفر عن مقتل طبيب أسنان لبناني وطفليه أثناء سفرهم في جنوب لبنان على طريق النبطية/خردلي.
وكالة مهر: نص مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية لا يزال يدرس في طهران
وكالة مهر الإيرانية عن مصدر مقرب من وفد التفاوض الإيراني:
- نص مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية لا يزال يدرس في طهران ولم يتم إرسال أي رد.
- تاريخ واشنطن في عدم الالتزام وانعدام الثقة يدفعان إيران للتعامل بدرجة عالية من التشدد.
- واشنطن تشعر بالقلق من الحرب ونحن نشعر بالقلق من الاتفاق.
- بسبب التجارب الماضية نسعى إلى ضمان تحقيق مكاسب حقيقية.
رئيس الأركان الإسرائيلي السابق: على نتنياهو مغادرة منصبه
نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن الرئيس الأسبق لأركان الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت، تعليقا على المكالمة الصعبة بين نتنياهو وترمب، قوله إن رئيس الوزراء يقدم مصالحه الشخصية على مصلحة البلاد، ويُضحّي بالشمال وسكانه من أجل ذلك.
وأضاف أن نتنياهو مدين بتفسير للشعب الإسرائيلي، وطالبه بمغادرة منصبه.
ترامب: اتفاق إطاري مع إيران قد يُبرم خلال الأسبوع المقبل
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مساء أمس الاثنين، عن أن التوصل إلى اتفاق إطاري مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار ومعاودة فتح مضيق هرمز قد يتم "الأسبوع المقبل".
وذكر ترمب لشبكة "إيه بي سي نيوز" أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى حسم بعض النقاط، مضيفا أنه لم يوافق عليه بشكل نهائي بعد.
وفي تصريح آخر للشبكة، قال ترمب إن "اتفاق سلام مع إيران قد يكون أفضل حتى من نصر عسكري"، مضيفا أن الاتفاق "ليس أمرا هينا بالنسبة إلى إيران ولنا أيضا، غير أننا نحصل على ما نحتاج الحصول عليه".
مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 7 عسكريين بجنوب لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، مقتل أحد ضباطه وإصابة 7 عسكريين آخرين، 3 منهم بجروح خطيرة، مدعيًا أن ذلك جرى خلال معركة بجنوب لبنان، بينما قالت وسائل إعلام عبرية أن ذلك جاء نتيجة لهجوم بمسيرة مفخخة لـ"حزب الله".
المندوب الأممي الفرنسي: التوغل الإسرائيلي بلبنان خطأ إستراتيجي
وصف المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافو التوغل الإسرائيلي المتزايد في لبنان بأنه "خطأ إستراتيجي كبير"، مؤكدا أن رفع علم الاحتلال على قلعة الشقيف التاريخية يعكس عودة مقلقة لحقبة الماضي.
وحمّل بونافو حزب الله بدعم إيراني مسؤولية جر لبنان للحرب، مشددا في الوقت ذاته على أنه لا يوجد أي مبرر لاستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية.
حزب الله: التصدي لقوات معادية حاولت التقدم باتجاه حداثا ومنطقة الحمرا
أعلن "حزب الله" في سلسلة بيانات، أنه استهدف ليلًا، دبّابة ميركافا عند الأطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف.
وأضاف أنه "بعد محاولة جيش العدو الإسرائيليّ التّقدم باتّجاه بلدة حدّاثا جنوب لبنان للمرّة الثّامنة خلال أسبوعين، وأثناء توغّل قوّة مُدرّعة تُرافقها جرّافة وقوّة مُشاة باتّجاه ملعب البلدة، فجّر تشريكتين من العبوات الناسفة بالقوّة المتقدمّة، ودبابتي ميركافا في منطقة البالوع".
كما استهدف قوة إسرائيلية مؤلّفة من دبّابة ميركافا وثلاث آليّات من نوع هامر كانت تتقدّم باتّجاه منطقة الحمرا شمال بلدة البيّاضة.