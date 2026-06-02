ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه يعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأسبوع المقبل لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة.

اعلان اعلان

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف سفينة قال إنها مملوكة لجهات أمريكية وإسرائيلية باستخدام صاروخ كروز. وأوضح أن العملية جاءت رداً على هجوم أمريكي استهدف سفينة إيرانية في بحر عُمان.

وفي لبنان، نفذ الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء غارة جوية استهدفت بلدة المنصوري في قضاء صور جنوب البلاد، بالتزامن مع قصف مدفعي طال المنطقة. وفي وقت لاحق، استهدفت غارة أخرى منزلاً في منطقة الحوش قرب مدينة صور، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار بعدد من المنازل المجاورة.

تابع آخر التطورات في الشرق الأوسط

${title} ${body}