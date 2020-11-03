كيف تؤثر الجرعة الفيروسية على مدى الإصابة بكوفيد 19؟

هل تختلف درجة تأثير فيروس كورونا على الجسم باختلاف مدى التعرض له؟

حالياً يحاول العلماء الإجابة عن هذا السؤال.

حجم الجرعة الفيروسية

كي تحصل العدوى بالنسبة للعديد من الفيروسات كالإنفلونزا والجدري وغيرها، يجب الحصول على جرعة فيروسية معينة من العامل الممرض الذي يسبب المرض في جسم الإنسان.

وفقاً للعلماء هذا لا يعود إلى حاجتنا لعدد معين من جزيئات الفيروس لإصابة خلية ما، بل لأنه كلما زاد حجم الجرعة زادت احتمالات دخول إحدى تلك الجسيمات الفيروسية إلى الخلية وإصابتها بالعدوى، مما يؤدي إلى بدء التفاعل المتسلسل.

فالجرعة الصغيرة قد لا تترك أثراً على الإطلاق، في حين أن جرعة كافية فتولد مرضاً، أما الجرعة أو التعرض الكبير فقد يؤديا إلى نتائج أخطر.

مدة التعرض

عامل آخر يؤثر بالجرعة الفيروسية يتعلق بالوقت.

فالأمر لا يتعلق فقط بالجرعة التي نتعرض لها في لحظة ما، بل قد يكون أيضًا مجموع الجرعات الفيروسية التي نحصل عليها خلال فترة زمنية معينة.

فمثلاً تدور تساؤلات حول إن كان الأشخاص المعرضون للعدوى بشكل أكبر ولفترات أطول كسائقي الحافلات والعاملين في أقسام الطوارئ يصابون بشكل أكثر وأقسى.

في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر، غير المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها تعريف "الاتصال الوثيق" ليشمل التعرض المتعدد والمختصر الذي تصل مدده في مجموعها إلى 15 دقيقة أو أكثر مع شخص مصاب.

في السابق، حدد مركز السيطرة على الأمراض (CDC) الاتصال الوثيق بأنه 15 دقيقة من التعرض المستمر.

الأمر غير محصور بالفيروس فقط

لا يتعلق الأمر فقط بظروف الفيروس بل بالشخص المضيف.

يختلف تأثير الجرعة الفيروسية باختلاف العوامل التي لدى الشخص المصاب، فهناك فرق بين شخص يتمتع بحالة صحية جيدة مثلاً وآخر يشكو من مشاكل في المناعة أو لديه منسوب توتر عال على سبيل المثال.

فرصة الإصابة بالعدوى تعتمد على فسيولوجيا المضيف المحتمل، فضلاً عن سلوكياته الشخصية وعاداته الصحية كالتدخين والنظام الغذائي والنشاط البدني والنوم.

فالمضيف المسن أو من يعاني من مشكل صحية يمكن أن يمرض بجرعة منخفضة من الفيروس، في حين يحتاج الشخص السليم لجرعة عالية بما يكفي لتحقيق العدوى.

الجرعات الصغيرة قد تخلق مناعة

يعتقد العلماء إنه إذا كانت الجرعة صغيرة بما يكفي ، فقد لا تسبب المرض ولكن يمكن أن تولد استجابة مناعية مماثلة للقاح.

وربما يمكن تحقيق ذلك من خلال ارتداء كمامة، فمع الكمامة يتعرض الشخص لجرعة أصغر من الفيروس مما كانت سيحصل عليه بخلاف ذلك، هذه الجرعة قد تمنع المرض، لكنها تحفز جهاز المناعة في الجسم.

وهذا ما قد يفسر تطوير البعض لأجسام مضادة لكوفيد- 19 رغم أنهم لا يشكون المرض ولا تظهر عليهم أي أعراض.