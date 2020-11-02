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الولايات المتحدة الأمريكية

عشية الانتخابات: ترامب يندد باستطلاعات الرأي المزورة وبايدن يقول شبعنا من الفوضى والتغريدات والفشل

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بقلم:  يورونيوز
This combination of Sept. 29, 2020, file photos shows President Donald Trump, left, and former Vice President Joe Biden
This combination of Sept. 29, 2020, file photos shows President Donald Trump, left, and former Vice President Joe Biden   -   حقوق النشر  Patrick Semansky/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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ندد دونالد ترامب الإثنين، عشية الانتخابات الرئاسية، باستطلاعات الرأي "المزورة" التي تتوقع فوز منافسه الديموقراطي جو بايدن، مبديا ثقته بتحقيق انتصار.

وقال ترامب أمام أنصاره في فايتفيل في ولاية كارولاينا الشمالية في أول تجمع من خمسة يشارك فيها في اليوم الأخير من الحملة، "غدا، سنفوز بأربعة أعوام إضافية في البيت الأبيض".

من جهته، اعتبر المرشح الديموقراطي للانتخابات جو بايدن خلال تجمع الاثنين في أوهايو، أن الولايات المتحدة "اكتفت بما شهدته من فوضى" خلال رئاسة دونالد ترامب.

وقال بايدن في اليوم الأخير من الحملة الانتخابية "شبعنا من الفوضى. شبعنا من التغريدات، من الغضب، من الكراهية، من الفشل وانعدام المسؤولية"، مضيفا "حان الوقت ليحزم دونالد ترامب حقائبه ويعود الى منزله"