عشية الانتخابات: ترامب يندد باستطلاعات الرأي المزورة وبايدن يقول شبعنا من الفوضى والتغريدات والفشل

ندد دونالد ترامب الإثنين، عشية الانتخابات الرئاسية، باستطلاعات الرأي "المزورة" التي تتوقع فوز منافسه الديموقراطي جو بايدن، مبديا ثقته بتحقيق انتصار.

وقال ترامب أمام أنصاره في فايتفيل في ولاية كارولاينا الشمالية في أول تجمع من خمسة يشارك فيها في اليوم الأخير من الحملة، "غدا، سنفوز بأربعة أعوام إضافية في البيت الأبيض".

من جهته، اعتبر المرشح الديموقراطي للانتخابات جو بايدن خلال تجمع الاثنين في أوهايو، أن الولايات المتحدة "اكتفت بما شهدته من فوضى" خلال رئاسة دونالد ترامب.

وقال بايدن في اليوم الأخير من الحملة الانتخابية "شبعنا من الفوضى. شبعنا من التغريدات، من الغضب، من الكراهية، من الفشل وانعدام المسؤولية"، مضيفا "حان الوقت ليحزم دونالد ترامب حقائبه ويعود الى منزله"